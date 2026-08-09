Leichtathletik-EM: "Ich sage, wir können zwölf Medaillen gewinnen!"

SID 09.08.2026 • 08:30 Uhr Zehnkampf-Legende Frank Busemann erwartet EM-Gold von Leon Neugebauer - und traut dem deutschen Team auch sonst viel zu.

Aus Sicht des früheren Zehnkampf-Stars Frank Busemann kann es für Leo Neugebauer bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nur eine Zielsetzung geben.

Alles andere als der Titel wäre angesichts der Erwartungshaltung „eine Enttäuschung“, sagte Busemann im Rahmen der Veranstaltung „kinder Joy of Moving Sommer der Kinderleichtathletik“: „Er ist der haushohe Favorit. Aber Zehnkampf besteht aus zehn Disziplinen.“

Neugebauer peilt EM-Medaille an

Nach Olympia-Silber und WM-Gold fehlt Zehnkämpfer Neugebauer in seiner Medaillensammlung nur noch Edelmetall bei einer Europameisterschaft. Mit der Rolle des Goldanwärters gehe Neugebauer aber „locker um“, sagte Busemann: „Er will einen schönen Wettkampf machen und natürlich eine Medaille gewinnen.“