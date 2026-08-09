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Leichtathletik-EM: "Ich sage, wir können zwölf Medaillen gewinnen!"

„Können zwölf Medaillen gewinnen!“

Zehnkampf-Legende Frank Busemann erwartet EM-Gold von Leon Neugebauer - und traut dem deutschen Team auch sonst viel zu.
TV-Experte und olympischer Silbermedaillengewinner Frank Busemann schätzt die Chancen von Zehnkämpfer Leo Neugebauer bei der Leichathletik-EM ein.
SID
Zehnkampf-Legende Frank Busemann erwartet EM-Gold von Leon Neugebauer - und traut dem deutschen Team auch sonst viel zu.

Aus Sicht des früheren Zehnkampf-Stars Frank Busemann kann es für Leo Neugebauer bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nur eine Zielsetzung geben.

Alles andere als der Titel wäre angesichts der Erwartungshaltung „eine Enttäuschung“, sagte Busemann im Rahmen der Veranstaltung „kinder Joy of Moving Sommer der Kinderleichtathletik“: „Er ist der haushohe Favorit. Aber Zehnkampf besteht aus zehn Disziplinen.“

Neugebauer peilt EM-Medaille an

Nach Olympia-Silber und WM-Gold fehlt Zehnkämpfer Neugebauer in seiner Medaillensammlung nur noch Edelmetall bei einer Europameisterschaft. Mit der Rolle des Goldanwärters gehe Neugebauer aber „locker um“, sagte Busemann: „Er will einen schönen Wettkampf machen und natürlich eine Medaille gewinnen.“

Er selbst freue sich auf die EM, „weil ich glaube, dass der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) gut aufgestellt ist, viele Athleten am Start hat, die Leistung drauf haben und überraschen können. Das ist immer ein gesunder Mix“, sagte Busemann: „Ich sage, dass wir zwölf Medaillen gewinnen können.“

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