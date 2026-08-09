Leichtathletik-EM: "Ich sage, wir können zwölf Medaillen gewinnen!"

Aus Sicht des früheren Zehnkampf-Stars Frank Busemann kann es für Leo Neugebauer bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nur eine Zielsetzung geben.
„Können zwölf Medaillen gewinnen!“
Alles andere als der Titel wäre angesichts der Erwartungshaltung „eine Enttäuschung“, sagte Busemann im Rahmen der Veranstaltung „kinder Joy of Moving Sommer der Kinderleichtathletik“: „Er ist der haushohe Favorit. Aber Zehnkampf besteht aus zehn Disziplinen.“
Neugebauer peilt EM-Medaille an
Nach Olympia-Silber und WM-Gold fehlt Zehnkämpfer Neugebauer in seiner Medaillensammlung nur noch Edelmetall bei einer Europameisterschaft. Mit der Rolle des Goldanwärters gehe Neugebauer aber „locker um“, sagte Busemann: „Er will einen schönen Wettkampf machen und natürlich eine Medaille gewinnen.“
Er selbst freue sich auf die EM, „weil ich glaube, dass der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) gut aufgestellt ist, viele Athleten am Start hat, die Leistung drauf haben und überraschen können. Das ist immer ein gesunder Mix“, sagte Busemann: „Ich sage, dass wir zwölf Medaillen gewinnen können.“