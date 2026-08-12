Leichtathletik-EM: Deutsches Duo im Diskus-Finale

SID 12.08.2026 • 14:02 Uhr Shanice Craft und Kristin Pudenz stehen bei der Leichtathletik-EM im Diskus-Finale. Marike Steinacker scheitert hingegen in der Qualifikation.

Die dreimalige EM-Dritte Shanice Craft und die Tokio-Olympiazweite Kristin Pudenz haben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham das Diskus-Finale erreicht.

Craft (Halle/Saale) übertraf in der Qualifikation bereits im ersten Versuch die für den direkten Einzug in die Medaillenentscheidung am Freitagabend geforderten 62,50 m und erreichte mit 63,46 m die zweitbeste Weite hinter der Schwedin Vanessa Kamga (64,55).

Pudenz im Finale, Steinacker raus

„Das nimmt sich jeder so vor, aber es geht nicht immer so auf“, sagte Craft in der ARD: „Das war heute alles nach Plan, und jetzt kann ich mich entspannen.“

Pudenz (Potsdam) blieb mit mäßigen 60,48 m zwar deutlich unter dem geforderten Wert, schaffte es als Gesamtachte aber dennoch ins Finale der besten zwölf. Ausgeschieden ist hingegen Marike Steinacker. Die zuletzt angeschlagene Leverkusenerin kam in ihrem einzigen gemessenen Versuch nur auf 54,05 m.