Leichtathletik-EM Tag 4: Neugebauer vor Gold – Krause jagt Titel

SID 13.08.2026 • 05:34 Uhr Leo Neugebauer und Gesa Feliticas Krause sind in Birmingham am Donnerstag die deutschen Hauptdarsteller.

Am vierten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham wird der Zehnkampf entschieden. Deutsche Medaillenchancen gibt es am Donnerstag zudem vor allem über 3000 m Hindernis der Frauen.

Neugebauer führt im Zehnkampf

Zehnkampf: Weltmeister Leo Neugebauer ist auf dem besten Weg, auch Europameister zu werden. Nach einem starken ersten Tag liegt der Stuttgarter in dieser Hinsicht voll auf Kurs und führt, der Weg zu Gold ist aber noch weit. Am Donnerstag geht es über 110 m Hürden (11.33 Uhr MESZ), im Diskuswurf (12.20), Stabhochsprung (14.00), Speerwurf (19.35) und über die abschließenden 1500 m (22.10) für Neugebauer, Ex-Weltmeister Niklas Kaul und Youngster Amadeus Gräber weiter.

3000 m Hindernis Frauen: 2016, 2018 – 2026? Die deutsche Hindernis-Dauerbrennerin Gesa Felicitas Krause greift nach dem dritten EM-Titel ihrer Karriere. Oder zumindest nach ihrer fünften Medaille. Im Halbfinale zeigte sich die 34-Jährige ganz souverän, lief die zweitbeste Zeit – hinter ihrer Teamkollegin Lea Meyer. Olivia Gürth komplettiert das DLV-Trio im Finale, das um 21.29 Uhr gestartet wird.