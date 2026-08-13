Leichtathletik-EM Tag 4: Neugebauer vor Gold – Krause jagt Titel

Am vierten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham wird der Zehnkampf entschieden. Deutsche Medaillenchancen gibt es am Donnerstag zudem vor allem über 3000 m Hindernis der Frauen.
Leichtathletik-EM: Das bringt Tag 4
Neugebauer führt im Zehnkampf
Zehnkampf: Weltmeister Leo Neugebauer ist auf dem besten Weg, auch Europameister zu werden. Nach einem starken ersten Tag liegt der Stuttgarter in dieser Hinsicht voll auf Kurs und führt, der Weg zu Gold ist aber noch weit. Am Donnerstag geht es über 110 m Hürden (11.33 Uhr MESZ), im Diskuswurf (12.20), Stabhochsprung (14.00), Speerwurf (19.35) und über die abschließenden 1500 m (22.10) für Neugebauer, Ex-Weltmeister Niklas Kaul und Youngster Amadeus Gräber weiter.
3000 m Hindernis Frauen: 2016, 2018 – 2026? Die deutsche Hindernis-Dauerbrennerin Gesa Felicitas Krause greift nach dem dritten EM-Titel ihrer Karriere. Oder zumindest nach ihrer fünften Medaille. Im Halbfinale zeigte sich die 34-Jährige ganz souverän, lief die zweitbeste Zeit – hinter ihrer Teamkollegin Lea Meyer. Olivia Gürth komplettiert das DLV-Trio im Finale, das um 21.29 Uhr gestartet wird.
Diskuswurf Männer: Von 1990 bis 2014 gab es bei acht Europameisterschaften in Serie stets mindestens eine deutsche Medaille für die deutschen Diskus-Männer. Danach war es das dann aber in Sachen deutscher Domäne: Viermal in Folge gingen DLV-Werfer leer aus, nun will Henrik Janssen diese Serie beenden. Dritter war der Magdeburger in der Qualifikation, im Finale ab 21.45 Uhr wird es im Medaillenkampf aber schwer. Die Konkurrenz um Weltrekordler Mykolas Alekna (Litauen), Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien) und Tokio-Olympiasieger Daniel Stahl (Schweden) immens stark.