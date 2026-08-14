EM-Drama: Ansah & Agyekum jagen Gold – Warholm im Visier

Am fünften Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham besitzt das deutsche Team nach dem goldenen Donnerstag die nächsten großen Medaillenchancen durch Owen Ansah und Emil Agyekum.
Das bringt der Tag bei der Leichtathletik-EM
Ansah und Agyekum jagen EM-Gold
200 m Männer: Bronze über 100 m hat Owen Ansah bereits, nun kann er sich auch als erster deutscher Sprinter seit 40 Jahren eine EM-Medaille über die halbe Stadionrunde sichern. Und vielleicht ist im Finale (22.25 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) sogar das ganz große Ding drin – im Halbfinale war der Hamburger der Schnellste. Auch ein Erfolg über 200 m wäre unter Vorbehalt zu sehen, wegen der Dopingtest-Affäre droht Ansah die Aberkennung seiner Ergebnisse.
400 m Hürden Männer: Der deutsche Rekordhalter Emil Agyekum hinterließ im Halbfinale ebenfalls einen herausragenden Eindruck. Ist er stark genug, um es mit Norwegens Weltrekordler Karsten Warholm aufzunehmen, der seinen vierten EM-Titel in Serie gewinnen kann? Das wird sich im Finale um 21.40 Uhr zeigen.
Siebenkampf: Die deutschen Zehnkämpfer haben mit Gold und Silber überragt, für die Mehrkämpferinnen wäre eine Medaille eine dicke Überraschung. Für Sophie Weißenberg, Vanessa Grimm und Sandrina Sprengel stehen die ersten vier Disziplinen an, los geht es mit 100 m Hürden um 11.35 Uhr, es folgen Hochsprung (12.25), Kugelstoßen (20.35) und 200 m (21.55).