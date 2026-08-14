EM-Drama: Ansah & Agyekum jagen Gold – Warholm im Visier

SID 14.08.2026 • 05:33 Uhr Owen Ansah und Emil Agyekum sind am Freitag die deutschen Hauptdarsteller in Birmingham.

Am fünften Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham besitzt das deutsche Team nach dem goldenen Donnerstag die nächsten großen Medaillenchancen durch Owen Ansah und Emil Agyekum.

Ansah und Agyekum jagen EM-Gold

200 m Männer: Bronze über 100 m hat Owen Ansah bereits, nun kann er sich auch als erster deutscher Sprinter seit 40 Jahren eine EM-Medaille über die halbe Stadionrunde sichern. Und vielleicht ist im Finale (22.25 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) sogar das ganz große Ding drin – im Halbfinale war der Hamburger der Schnellste. Auch ein Erfolg über 200 m wäre unter Vorbehalt zu sehen, wegen der Dopingtest-Affäre droht Ansah die Aberkennung seiner Ergebnisse.

400 m Hürden Männer: Der deutsche Rekordhalter Emil Agyekum hinterließ im Halbfinale ebenfalls einen herausragenden Eindruck. Ist er stark genug, um es mit Norwegens Weltrekordler Karsten Warholm aufzunehmen, der seinen vierten EM-Titel in Serie gewinnen kann? Das wird sich im Finale um 21.40 Uhr zeigen.