Speer-Kracher: Weber jagt EM-Gold – Farken will 1500-m-Titel

SID 15.08.2026 • 06:21 Uhr Speerwerfer Julian Weber und Lauf-Ass Robert Farken stehen aus deutscher Sicht im Mittelpunkt.

Am vorletzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham winkt wieder eine Goldmedaille für das deutsche Team. Speerwerfer Julian Weber geht als Favorit in den Wettkampf. Auch Lauf-Ass Robert Farken sieht sich ganz vorne dabei.

Weber jagt Speerwurf-Gold

Speerwurf Männer: 2022 wurde Julian Weber in München Europameister. Es ist bislang der einzige große Titel für den Mainzer, der bei internationalen Meisterschaften schon so knapp am Podest vorbeigeworfen hat. Dies soll ihm im Finale von Birmingham (21.01 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) nicht passieren. „Ich will mich einfach gut fühlen, im Finale noch ein bisschen auf die Weite drauflegen und einfach technisch sauber werfen“, sagte der 32-Jährige nach seinem Sieg in der Qualifikation. Mit dabei im Finale ist auch Youngster Nick Thumm.

1500 m Männer: „Ich möchte ganz gerne gewinnen, das ist das große Ziel“, sagt Robert Farken klipp und klar. Noch nie hat der 28 Jahre alte Leipziger eine internationale Medaille gewonnen, das will er am Samstagabend (22.07) ändern. Sein härtester Rivale dürfte der britische Ex-Weltmeister Jake Wightman werden.