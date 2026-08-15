Speer-Kracher: Weber jagt EM-Gold – Farken will 1500-m-Titel

Am vorletzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham winkt wieder eine Goldmedaille für das deutsche Team. Speerwerfer Julian Weber geht als Favorit in den Wettkampf. Auch Lauf-Ass Robert Farken sieht sich ganz vorne dabei.
Das bringt der Tag bei der Leichtathletik-EM
Weber jagt Speerwurf-Gold
Speerwurf Männer: 2022 wurde Julian Weber in München Europameister. Es ist bislang der einzige große Titel für den Mainzer, der bei internationalen Meisterschaften schon so knapp am Podest vorbeigeworfen hat. Dies soll ihm im Finale von Birmingham (21.01 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) nicht passieren. „Ich will mich einfach gut fühlen, im Finale noch ein bisschen auf die Weite drauflegen und einfach technisch sauber werfen“, sagte der 32-Jährige nach seinem Sieg in der Qualifikation. Mit dabei im Finale ist auch Youngster Nick Thumm.
1500 m Männer: „Ich möchte ganz gerne gewinnen, das ist das große Ziel“, sagt Robert Farken klipp und klar. Noch nie hat der 28 Jahre alte Leipziger eine internationale Medaille gewonnen, das will er am Samstagabend (22.07) ändern. Sein härtester Rivale dürfte der britische Ex-Weltmeister Jake Wightman werden.
Halbmarathon und Marathon Gehen: Premiere in Birmingham! Die Distanzen im Gehen sind an die Laufwettbewerbe angeglichen worden, lauten nun Halbmarathon und Marathon statt 20 und 50 km wie einst. Um 8.30 Uhr MESZ beginnen alle vier Entscheidungen im Herzen von Birmingham, mit dabei ist unter anderem Christopher Linke, EM-Zweiter von 2022.