EM-Finale: Mihambo & Marathon-Asse visieren Gold an

SID 16.08.2026 • 06:37 Uhr Marathon, Weitsprung, Hindernis - es könnte ein goldener Abschluss-Sonntag für das deutsche Team in Birmingham werden.

Großes Finale in Birmingham: Am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften gehen die deutsche Asse noch einmal mit sehr realistischen Goldchancen an den Start. Malaika Mihambo, Frederik Ruppert und die „Marathonis“ könnten für einen rauschenden Abschluss bislang schon sehr erfolgreicher Titelkämpfe sorgen.

Deutsches Trio fordert Marathon-Gold

Marathon: Gleich drei Anwärter auf die Goldmedaille gehen im Männerrennen (9.10 Uhr MESZ) für Deutschland an den Start. Titelverteidiger Richard Ringer, Vizeweltmeister Amanal Petros und der frühere deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi gehören zu den schnellsten Läufern im Feld auf dem anspruchsvollen Kurs in der Innenstadt von Birmingham. Auch in der Teamwertung ist Deutschland Favorit.

Weitsprung Frauen: Erst Riesen-Probleme, dann ein Riesen-Satz – in der Qualifikation lieferte Malaika Mihambo wieder einmal einen Krimi, nach (windunterstützten) 7,10 m geht die Titelverteidigerin danach aber als Favoritin in die Entscheidung (21.10 Uhr). Ihre härteste Kontrahentin wird dann wohl die Italienerin Larissa Iapichino werden, die Tochter von Ex-Weltmeisterin Fiona May sprang in dieser Saison bereits 7,12 m