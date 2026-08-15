Deutsche Siebenkämpferin lässt aufhorchen

SID 15.08.2026 • 14:48 Uhr Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham hat die Leverkusenerin Sophie Weißenberg eine persönliche Bestleistung vor Augen.

Siebenkämpferin Sophie Weißenberg (Leverkusen) hat bei ihrem ersten großen Wettkampf nach langer Leidenszeit weiter ein Spitzenergebnis im Blick.

Die 28-Jährige liegt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nach sechs Disziplinen auf dem fünften Platz und muss diesen nun im abschließenden 800-m-Lauf am Samstagabend (20.45 Uhr) verteidigen.

Siebenkampf: O’Connor vor Oosterwegel

In Führung liegt vor dem Finale die irische Vizeweltmeisterin Kate O’Connor mit 5812 Punkten vor den Niederländerinnen Emma Oosterwegel (5761) und Sofie Dokter (5741). Favoritin Annik Kälin (5707) ist Vierte.

Weißenberg (5689) steuert auf ein Ergebnis von knapp unter 6600 Punkten zu und würde damit ihre persönliche Bestleistung (6443) deutlich übertreffen. Vanessa Grimm als 14. und die WM-Fünfte Sandrina Sprengel als 17. liegen weit zurück.

Weißenberg glänzt im Weitsprung

Weißenberg glänzte im Alexander Stadium am Samstagvormittag im Weitsprung. Mit 6,56 m war sie die zweitbeste im Feld und lag 16 Zentimeter über ihrer persönlichen Bestleistung. Allerdings war der Rückenwind leicht zu stark, damit fand die Leistung zwar Einzug ins Siebenkampf-Ergebnis, nicht aber in die Disziplin-Bestenlisten.