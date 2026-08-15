Deutsche Siebenkämpferin lässt aufhorchen

Siebenkämpferin Sophie Weißenberg (Leverkusen) hat bei ihrem ersten großen Wettkampf nach langer Leidenszeit weiter ein Spitzenergebnis im Blick.
Siebenkämpferin lässt aufhorchen
Die 28-Jährige liegt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nach sechs Disziplinen auf dem fünften Platz und muss diesen nun im abschließenden 800-m-Lauf am Samstagabend (20.45 Uhr) verteidigen.
Siebenkampf: O’Connor vor Oosterwegel
In Führung liegt vor dem Finale die irische Vizeweltmeisterin Kate O’Connor mit 5812 Punkten vor den Niederländerinnen Emma Oosterwegel (5761) und Sofie Dokter (5741). Favoritin Annik Kälin (5707) ist Vierte.
Weißenberg (5689) steuert auf ein Ergebnis von knapp unter 6600 Punkten zu und würde damit ihre persönliche Bestleistung (6443) deutlich übertreffen. Vanessa Grimm als 14. und die WM-Fünfte Sandrina Sprengel als 17. liegen weit zurück.
Weißenberg glänzt im Weitsprung
Weißenberg glänzte im Alexander Stadium am Samstagvormittag im Weitsprung. Mit 6,56 m war sie die zweitbeste im Feld und lag 16 Zentimeter über ihrer persönlichen Bestleistung. Allerdings war der Rückenwind leicht zu stark, damit fand die Leistung zwar Einzug ins Siebenkampf-Ergebnis, nicht aber in die Disziplin-Bestenlisten.
Auch im Speerwerfen überzeugte Weißenberg, die sich bei Olympia in Paris beim Aufwärmen die Achillessehne gerissen hatte, mit 44,34 m.