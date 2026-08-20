Duplantis fliegt in Lausanne auf 6,21 m – Meetingrekord!

Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis hat nur vier Tage nach seinem vierten EM-Titel auch beim Diamond-League-Meeting in Lausanne souverän gewonnen. Der Schwede siegte am Ufer des Genfer Sees mit dem Meetingrekord von 6,21 m, Emmanouil Karalis landete mit starken 6,16 m wie schon bei den Titelkämpfen in Birmingham auf Rang zwei. Unter freiem Himmel liegt der Grieche nun in der „ewigen“ Bestenliste auf Rang zwei hinter Duplantis.
Diamond League: Duplantis siegt am Genfer See
Der Schwede überspringt 6,21 m, dann scheitert er zweimal an der Weltrekordhöhe von 6,32 m.
Duplantis scheitert knapp am Weltrekord
Olympiasieger und Weltmeister Duplantis meisterte auf dem Place de la Navigation sämtliche Höhen im ersten Versuch, ehe er zweimal an der Weltrekordhöhe von 6,32 m scheiterte und den Wettkampf beendete. Deutsche waren in der Schweiz nicht am Start, die übrigen Entscheidungen in Lausanne finden am Freitag statt.
Anfang Juni hatte Duplantis in der Diamond League erstmals nach fast drei Jahren und 40 Siegen in Serie einen Wettkampf nicht gewonnen. Der Lokalmatador musste sich in Stockholm mit für ihn indiskutablen 5,80 m dem Australier Kurtis Marschall (5,90) geschlagen geben und wurde Zweiter. Sechs Wochen später war er auch in London auf Rang zwei gelandet, als er nach einem Sprung über 5,95 m angeschlagen den Wettkampf beenden musste.