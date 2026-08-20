Duplantis fliegt in Lausanne auf 6,21 m – Meetingrekord!

SID 20.08.2026 • 20:48 Uhr Der Schwede überspringt 6,21 m, dann scheitert er zweimal an der Weltrekordhöhe von 6,32 m.

Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis hat nur vier Tage nach seinem vierten EM-Titel auch beim Diamond-League-Meeting in Lausanne souverän gewonnen. Der Schwede siegte am Ufer des Genfer Sees mit dem Meetingrekord von 6,21 m, Emmanouil Karalis landete mit starken 6,16 m wie schon bei den Titelkämpfen in Birmingham auf Rang zwei. Unter freiem Himmel liegt der Grieche nun in der „ewigen“ Bestenliste auf Rang zwei hinter Duplantis.

Duplantis scheitert knapp am Weltrekord

Olympiasieger und Weltmeister Duplantis meisterte auf dem Place de la Navigation sämtliche Höhen im ersten Versuch, ehe er zweimal an der Weltrekordhöhe von 6,32 m scheiterte und den Wettkampf beendete. Deutsche waren in der Schweiz nicht am Start, die übrigen Entscheidungen in Lausanne finden am Freitag statt.