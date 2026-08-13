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Diskus-Überraschung beendet 12 Jahre lange deutsche Flaute!

Deutsche Diskus-Überraschung!

Henrik Jannssen steigert seine Bestleistung in einem Weltklasse-Feld im Diskus-Finale auf knapp 70 Meter. Das reicht zum dritten Rang.
Henrik Janssen holt Bronze
© IMAGO/Nordphoto
SID
Henrik Jannssen steigert seine Bestleistung in einem Weltklasse-Feld im Diskus-Finale auf knapp 70 Meter. Das reicht zum dritten Rang.

Das lange Warten hat ein Ende: Henrik Janssen hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nach zwölf Jahren wieder für eine deutsche EM-Medaille im Diskuswurf gesorgt!

Beim erneuten Triumph von Titelverteidiger Kristjan Ceh (72,51 Meter/Slowenien) holte der 28-Jährige in einem absoluten Weltklasse-Feld mit persönlicher Bestleistung von 69,53 Metern Bronze. Silber ging an Weltrekordler Mykolas Alekna (69,89/Litauen).

Zuletzt waren die in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnten deutschen Diskuswerfer bei Europameisterschaften vier Mal in Serie leer ausgegangen, Janssen durfte nun als erster seit Robert Harting wieder jubeln – der London-Olympiasieger hatte auch 2014 in Zürich Gold gewonnen.

Janssen holt Bronze – andere Deutsche ausgeschieden

Janssen hatte es als einziger aus dem deutschen Diskus-Trio ins Finale geschafft.

Steven Richter, der in dieser Saison mit 74,00 m auf der „Segelwiese“ in Ramona/Oklahoma auf Platz vier der „ewigen“ Weltbestenliste vorgerückt war, und Marius Karges waren in der Qualifikation ausgeschieden.

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