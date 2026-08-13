Kira Wittmann Sechste bei EM – Derkach triumphiert im Dreisprung

SID 13.08.2026 • 22:39 Uhr Kira Wittmann springt ausgerechnet im EM-Finale in Birmingham so weit wie zuvor noch nie. Die Weite reicht dennoch nicht für eine Medaille.

Dreispringerin Kira Wittmann hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham die erhoffte Top-Platzierung erreicht: Beim Triumph von Dariya Derkach (Italien) sprang die deutsche Meisterin bei etwas zu starkem Rückenwind 14,32 m und damit auf Platz sechs.

Derkach dominiert den Dreisprung

Die 26-Jährige knüpfte damit an ihre beeindruckende Form aus der Qualifikation an, als sie unter regulären Bedingungen ihre Bestleistung auf 14,26 m gesteigert hatte. Derkach war mit ihren 14,60 m nicht zu schlagen, dahinter gewann die Belgierin Saliyya Guisse Silber (14,46). Bronze ging an Aleksandra Nacheva (14,40/Bulgarien).

Die WM-Zehnte Caroline Joyeux (Berlin) war überraschend schon in der Qualifikation ausgeschieden, ebenso wie Ruth Hildebrand (Leverkusen).

Gierisch holt einzige EM-Medaille