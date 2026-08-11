EM-Silber-Sensation: Bremm jagt Ingebrigtsen bis zur Ziellinie

SID 11.08.2026 • 05:32 Uhr Vom Nobody zum Vize-Europameister: Mit seinem Silberlauf gelingt Florian Bremm der ganz große Coup.

Florian Bremm strahlte. Der Vize-Europameister wollte den Moment nach seinem Wahnsinns-Lauf über 5000 m in vollen Zügen genießen, schließlich hat er für seine Silbermedaille so viel geackert. Bremm ist immer dran geblieben, hat Rückschläge weggesteckt, weiter hart an sich gearbeitet. Und in Birmingham schließlich seine große Chance genutzt.

„Das alles ist ein Ergebnis der vergangenen Jahre und kein Zufall“, sagte Bremm nach seinem Lauf zu Silber. Nach 13:15,60 Minuten und einem packenden Finish musste sich der Landespolizist nur knapp dem norwegischen Olympiasieger und Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen (Norwegen/13:15,29) geschlagen geben.

Leichtathletik-EM: „Meine Beine wollten nicht mehr“

„Die Zielgerade war verrückt. Außer in der Läuferszene kannte mich wohl vor dieser Saison niemand. Dann war ich Zweiter in der Startliste und auf den letzten 100 Metern hier plötzlich vorne“, sagte Bremm, der sich im Vorfeld auf 12:56,80 Minuten gesteigert hatte und mit der Zeit auf Platz drei der „ewigen“ deutschen Bestenliste liegt: „Das war surreal für mich. Meine Beine wollten nicht mehr und ich habe trotzdem weitergemacht. Nur Jakob Ingebrigtsen ist vorbeigegangen. Das ist alles total emotional für mich.“