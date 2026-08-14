EM-Sensation: Werro schlägt Hodgkinson – Gold & Rekord über 800 m

Shootingstar Audrey Werro (Schweiz) hat bei der Leichtathletik-EM den packenden Showdown über 800 m gewonnen. In einem epischen Duell rang die 22-Jährige mit dem Meisterschaftsrekord von 1:54,81 Minuten Lokalmatadorin und Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:55,01) nieder und stürmte zu Gold.
Episches Duell mündet in EM-Rekord
Im Finale über 800 Meter der Frauen entbrennt bei der Leichtathletik-EM ein Zweikampf. Zwei Kontrahentinnen treiben sich zur Höchstleistung.
Bronze und Rekord für Broeders-Bol
Bronze gewann die Hürden-Weltmeisterin Femke Broeders-Bol aus den Niederlanden mit neuem Landesrekord (1:55,54).
Die deutsche Meisterin Smilla Kolbe war trotz einer starken Leistung im Halbfinale um zwei Hundertstel am Endlauf vorbeigerannt. Im Vorlauf war sie zuvor in 1:57,80 Minuten als erste deutsche Läuferin seit 1990 unter 1:58 geblieben.
Werro war im Halbfinale gestürzt und nur nachträglich in den Endlauf gesetzt worden – dort legte sie dann den Turbo ein. Im Juni war sie in Paris schon 1:53,80 Minuten und damit die drittbeste Zeit der Geschichte gelaufen.