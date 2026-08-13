Besondere Motivation! Fehlversuch hilft Mihambo

SID 13.08.2026 • 09:37 Uhr Weitspringerin Malaika Mihambo zieht bei der EM ausgerechnet aus einem besonderen Fehlversuch der Vergangenheit Motivation.

Malaika Mihambo springt seit Jahren in der Weltspitze, das Ende der Fahnenstange sieht die 32-Jährige aber noch nicht erreicht. Auslöser war ausgerechnet ein Fehlversuch bei der WM 2025 in Tokio.

In Japan sei sie „im letzten Versuch so weit gesprungen wie noch nie in meinem Leben“, sagte Mihambo der Welt: „Seitdem weiß ich sicher: Ich kann noch mehr. Und ich weiß auch, dass mein Körper noch bereit ist, mehr zu geben.“

Mihambos Bestweite liegt seit dem WM-Titel 2019 in Doha bei 7,30 m, am Wochenende greift die Olympiasiegerin von 2021 in Birmingham nach ihrem dritten EM-Titel.

Fehlversuch gibt Mihambo Motivation

Der letzte Sprung in Tokio sei zwar ungültig gewesen, aber auch „eine unheimliche Motivation“, noch einmal „neue Dinge einfließen“ zu lassen. Konkret nannte Mihambo „Neuroathletik, Feldenkrais, Pilates, Yoga“ und neue Einflüsse „im Mentalen“.

In Tokio hatte Mihambo mit 6,99 m Silber hinter der Amerikanerin Tara Davis-Woodhall gewonnen.