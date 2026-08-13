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Besondere Motivation! Fehlversuch hilft Mihambo

Fehlversuch hilft Mihambo

Weitspringerin Malaika Mihambo zieht bei der EM ausgerechnet aus einem besonderen Fehlversuch der Vergangenheit Motivation.
Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2026 finden vom 10. bis 16. August in Birmingham statt und bringen über 1.600 Athletinnen und Athleten aus 48 Nationen zusammen, darunter Stars wie Armand Duplantis, Femke Bol und Malaika Mihambo.
SID
Weitspringerin Malaika Mihambo zieht bei der EM ausgerechnet aus einem besonderen Fehlversuch der Vergangenheit Motivation.

Malaika Mihambo springt seit Jahren in der Weltspitze, das Ende der Fahnenstange sieht die 32-Jährige aber noch nicht erreicht. Auslöser war ausgerechnet ein Fehlversuch bei der WM 2025 in Tokio.

In Japan sei sie „im letzten Versuch so weit gesprungen wie noch nie in meinem Leben“, sagte Mihambo der Welt: „Seitdem weiß ich sicher: Ich kann noch mehr. Und ich weiß auch, dass mein Körper noch bereit ist, mehr zu geben.“

Mihambos Bestweite liegt seit dem WM-Titel 2019 in Doha bei 7,30 m, am Wochenende greift die Olympiasiegerin von 2021 in Birmingham nach ihrem dritten EM-Titel.

Fehlversuch gibt Mihambo Motivation

Der letzte Sprung in Tokio sei zwar ungültig gewesen, aber auch „eine unheimliche Motivation“, noch einmal „neue Dinge einfließen“ zu lassen. Konkret nannte Mihambo „Neuroathletik, Feldenkrais, Pilates, Yoga“ und neue Einflüsse „im Mentalen“.

In Tokio hatte Mihambo mit 6,99 m Silber hinter der Amerikanerin Tara Davis-Woodhall gewonnen.

„Es war vielleicht mein Glück, dass ich ’nur‘ Zweite geworden bin und der Sprung ungültig war. Natürlich – vielleicht wäre es auch eine neue Bestleistung gewesen. Aber dadurch, dass ich es nicht geschafft habe, habe ich etwas, wofür ich kämpfen muss“, sagte sie.

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