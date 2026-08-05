EM-Schock: Abdilaahi sagt Start in Birmingham verletzt ab!

SID 05.08.2026 • 12:21 Uhr Der schnellste Deutsche über 5000 und 10.000 m verliert den Wettlauf gegen die Zeit.

Schmerzhafter Rückschlag für das deutsche Leichtathletik-Team: Lauf-Ass Mohamed Abdilaahi hat seinen Start bei den am Montag beginnenden Europameisterschaften in Birmingham verletzungsbedingt abgesagt. „Fußprobleme haben mich in den letzten drei Wochen ausgebremst“, sagte der deutscher Rekordhalter über 5000 und 10.000 m: „Ich habe sie nicht rechtzeitig in den Griff bekommen, sodass eine vernünftige Vorbereitung einfach nicht möglich war.“