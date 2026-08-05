EM-Schock: Abdilaahi sagt Start in Birmingham verletzt ab!

Schmerzhafter Rückschlag für das deutsche Leichtathletik-Team: Lauf-Ass Mohamed Abdilaahi hat seinen Start bei den am Montag beginnenden Europameisterschaften in Birmingham verletzungsbedingt abgesagt. „Fußprobleme haben mich in den letzten drei Wochen ausgebremst“, sagte der deutscher Rekordhalter über 5000 und 10.000 m: „Ich habe sie nicht rechtzeitig in den Griff bekommen, sodass eine vernünftige Vorbereitung einfach nicht möglich war.“
Fußverletzung: EM ohne Rekordläufer Abdilaahi
Der schnellste Deutsche über 5000 und 10.000 m verliert den Wettlauf gegen die Zeit.
Keine EM für Mohamed Abdilaahi
© AFP/SID/HECTOR RETAMAL
Abdilaahi hätte in Birmingham über die beiden längsten Stadionstrecken antreten sollen, sowohl über 5000 wie über 10.000 m gehörte der für Köln laufenden Mönchengladbacher zu den Medaillenkandidaten. „Jetzt liegt der Fokus auf der vollständigen Genesung, um möglicherweise in der Late-Season noch Wettkämpfe absolvieren zu können“, sagte der 27-Jährige.