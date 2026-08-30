Rekord! Gobena triumphiert, Jepchirchir gewinnt Sydney-Marathon

SID 30.08.2026 • 07:24 Uhr Bei den Männern fällt der Streckenrekord, bei den Frauen ist die Siegerin in einer eigenen Liga unterwegs.

Der Äthiopier Addisu Gobena und die kenianische Weltmeisterin Peres Jepchirchir haben den Sydney-Marathon gewonnen.

Der 21 Jahre alte Gobena setzte sich am Sonntag im Rennen der Männer mit einem Antritt auf dem letzten Kilometer durch und lief in 2:04:42 Stunden zu einem neuen Streckenrekord.

Bei den Frauen dominierte Jepchirchir das Rennen und siegte in 2:18:31 Stunden deutlich vor ihrer Landsfrau Irine Cheptai.

Gobena triumphiert, Jepchirchir enteilt Konkurrenz

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Gobena: „Letztes Jahr wurde ich Zweiter, ich habe aus meinem Fehler gelernt, und ich bin nach Hause zurückgegangen und habe an daran gearbeitet, um heute zu gewinnen und den Streckenrekord zu brechen.“ Der ehemalige Speerwerfer feierte damit seinen ersten Erfolg bei einem Marathon Major.

Bei den Frauen deklassierte Jepchirchir die Konkurrenz. Nach rund 30 Kilometern löste sie sich und kam mit knapp vier Minuten Vorsprung vor Cheptai ins Ziel. Dabei verpasste sie den Streckenrekord der Olympiasiegerin Sifan Hassan aus dem Jahr 2025 lediglich um neun Sekunden.