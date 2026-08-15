EM-Gold! Hochspringer Tamberi siegt und singt für Baby Camilla

SID 15.08.2026 • 09:05 Uhr Der Italiener Gianmarco Tamberi gewinnt zum dritten Mal in Serie EM-Gold im Hochsprung - am Tag des ersten Geburtstags seiner Tochter Camilla.

Nachdem Gianmarco Tamberi seine Gold-Freude rausgeschrien hatte, stimmte der Italiener über das Stadionmikrofon ein Geburtstagsständchen für seine Tochter an.

„Es war ein besonderer Abend, Camillas erster Geburtstag“, schwärmte der europäische Hochsprung-König und Fanliebling nach seinem dritten EM-Titel in Serie mit Blick auf die besondere Unterstützung auf der Tribüne in Birmingham.

Tamberis EM-Triumph für Familie

„Sie war der Grund, warum ich nach den Olympischen Spielen in Paris weitergesprungen bin“, sagte Tamberi. Die Medaille sei Camilla und seiner Frau Chiara gewidmet: „Ich habe eine wundervolle Familie. Ich bin der glücklichste Ehemann und Vater der Welt.“

Das „Ausnahmetalent“ (Gazzetta dello Sport) mit dem halben Bart inspirierte die Zuschauer im Alexander Stadium am Freitagabend mit seiner Show, der Olympiasieger von Tokio verwies mit seinen übersprungenen 2,32 m Oleh Doroschtschuk (2,30/Ukraine) und seinen jungen Landsmann Matteo Sioli (2,27) auf die Plätze und jubelte zehn Jahre nach seinem ersten Gold in Amsterdam über seinen insgesamt vierten EM-Titel.

„Guess who’s back“

Auf seiner Startnummer trug Tamberi dabei die Aufschrift: „Guess who’s back“ (Ratet mal, wer zurück ist). Der Ex-Weltmeister hatte in diesem Jahr vor der EM nur zwei Wettkämpfe bestritten und war dabei nie höher als 2,23 m gesprungen. In Paris 2024 hatte er die Einstiegshöhe gerissen, bei der WM 2025 scheiterte er in der Qualifikation.