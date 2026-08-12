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Leichtathletik-EM: Hammerwurf-Pleite für Kuhn – Kosonen holt Gold

Hammer-Finale endet enttäuschend

Gold sichert sich die Finnin Silja Kosonen, Altmeisterin Anita Wlodarczyk verpasst eine Medaille nur knapp. Deutsches Edelmetall ist derweil in weiter Ferne.
Historische Medaille im 100-Meter-Sprint! Owen Ansah hat im Foto-Finish die Nase vorne und beendet ein 40 Jahre langes Warten für Deutschland.
SID
Gold sichert sich die Finnin Silja Kosonen, Altmeisterin Anita Wlodarczyk verpasst eine Medaille nur knapp. Deutsches Edelmetall ist derweil in weiter Ferne.

Hammerwerferin Aileen Kuhn hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham eine Top-Platzierung verpasst. Beim Gold-Triumph von Silja Kosonen (Finnland) kam die 22-Jährige nicht über 68,24 Meter und Platz zehn hinaus. Kuhn blieb fast vier Meter unter ihrer Saisonbestleistung.

Fantini holt Silber im Hammerwurf

Hinter Kosonen (76,28 m) sicherte sich die Italienerin Sara Fantini nach Gold vor zwei Jahren diesmal Silber (74,35), Bronze ging an Beatrice Nedberge Llano (72,88/Norwegen). Die Weltrekordlerin und dreimalige Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk (Polen) verpasste als Vierte ihre siebte EM-Medaille nur um 51 Zentimeter.

Samantha Borutta (Frankfurt) und Jada Julien (Chemnitz) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

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