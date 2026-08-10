Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
LEICHTATHLETIK-EM
SCHWIMM-EM
TENNIS
DARTS
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Hammerwurf-Drama: Hummel zittert ins EM-Finale – Titelchance?

Hammerwerfer Hummel zittert sich ins EM-Finale

Der Vizeweltmeister kommt in Birmingham nicht über den zehnten Platz hinaus.
Nachdenklich: Merlin Hummel
Nachdenklich: Merlin Hummel
© picture-alliance/dpa/SID/Sven Hoppe
SID
Der Vizeweltmeister kommt in Birmingham nicht über den zehnten Platz hinaus.

Medaillenkandidat Merlin Hummel hat bei der Leichtathletik-EM nur mit Mühe die Qualifikation für das Hammerwurf-Finale geschafft. Der Vizeweltmeister von Tokio blieb am Montagvormittag in der Gruppe A mit 75,49 m mehr als sechs Meter unter seiner Saisonbestleistung und verpasste die für den direkten Finaleinzug geforderten 78,00 m klar.

Hummel zittert sich ins Finale

Hummel musste bis zum Abschluss der folgenden Gruppe B zitterten, schaffte es aber schließlich als Zehnter in die Medaillenentscheidung der zwölf Besten am Dienstagabend (20.10 Uhr). Auch sein Frankfurter Vereinskollege Sören Klose überstand als Achter (75,80) die Qualifikation.

„Das ist sicher eine der schlechtesten Qualifikationen, die ich jemals abgelegt habe“, sagte Hummel: „Aber ich hatte schon mal so eine schlechte Qualifikation, danach lief alles gut.“

Bester der Vorentscheidung war der Tscheche Volodymyr Myslyvchuk mit 79,61 m. Ausgeschieden als 13. ist der formschwache Tokio-Olympiasieger Wojciech Nowicki (Polen), der zuletzt dreimal in Folge EM-Gold geholt hatte

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite