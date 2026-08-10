Hammerwurf-Drama: Hummel zittert ins EM-Finale – Titelchance?

SID 10.08.2026 • 14:18 Uhr Der Vizeweltmeister kommt in Birmingham nicht über den zehnten Platz hinaus.

Medaillenkandidat Merlin Hummel hat bei der Leichtathletik-EM nur mit Mühe die Qualifikation für das Hammerwurf-Finale geschafft. Der Vizeweltmeister von Tokio blieb am Montagvormittag in der Gruppe A mit 75,49 m mehr als sechs Meter unter seiner Saisonbestleistung und verpasste die für den direkten Finaleinzug geforderten 78,00 m klar.

Hummel zittert sich ins Finale

Hummel musste bis zum Abschluss der folgenden Gruppe B zitterten, schaffte es aber schließlich als Zehnter in die Medaillenentscheidung der zwölf Besten am Dienstagabend (20.10 Uhr). Auch sein Frankfurter Vereinskollege Sören Klose überstand als Achter (75,80) die Qualifikation.

„Das ist sicher eine der schlechtesten Qualifikationen, die ich jemals abgelegt habe“, sagte Hummel: „Aber ich hatte schon mal so eine schlechte Qualifikation, danach lief alles gut.“