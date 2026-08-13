EM-Hindernis: Ruppert rennt ins Finale – Gold in Sicht!

SID 13.08.2026 • 13:08 Uhr Der Europarekordler leidet in Birmingham unter der Hitze, kommt aber souverän weiter.

Europarekordler Frederik Ruppert ist bei der Leichtathletik-EM in Birmingham ohne große Probleme ins Finale über 3000 m Hindernis eingezogen und läuft am Sonntagabend (21.50 Uhr) um Gold. Der 29-Jährige wurde in seinen Vorlauf in 8:35,46 Minuten Dritter und konnte dabei sichtlich Kraft sparen.

Hitze bremst Ruppert – Finale sicher

„Die Hitze hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, aber das haben wir hoffentlich am Sonntagabend dann nicht“, sagte Ruppert im ZDF.

Der deutsche Meister Karl Bebendorf hatte im zweiten Halbfinale als Sechster (8:35,26) ebenfalls keine Probleme, den zum direkten Finaleinzug nötigen Platz unter den besten acht zu erreichen. Niklas Buchholz kam in Rupperts Lauf auf Rang fünf (8:35,90) und ist damit ebenfalls im Finale der besten 16 dabei. Ausgeschieden ist hingegen Titelverteidiger Alexis Miellet aus Frankreich.