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Leichtathletik-EM: Deutsche verpasst Podest um drei Zentimeter

Deutsche verpasst Podest hauchdünn

Christina Honsel liefert bei der Leichtathletik-Em ein starkes Finale im Hochsprung ab - wird am Ende jedoch nur undankbare Vierte.
Starke Vorstellung von Christina Honsel
© picture-alliance / BEAUTIFUL SPORTS/SID/Axel Kohring
SID
Christina Honsel liefert bei der Leichtathletik-Em ein starkes Finale im Hochsprung ab - wird am Ende jedoch nur undankbare Vierte.

Beim Triple von Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine) hat Christina Honsel (Wattenscheid) bei der Leichtathletik-EM eine Medaille nur knapp verpasst. Trotz Verletzungsproblemen in dieser Saison sprang die 29 Jahre alte Olympia-Sechste im Finale von Birmingham 1,92 Meter und wurde damit Vierte.

Olympiasiegerin Mahutschich stand nach im ersten Versuch übersprungenen 1,97 Metern zum dritten Mal in Serie als Europameisterin fest, dahinter holte Vize-Weltmeisterin Maria Zodzik (1,95/Polen) erneut Silber. Marija Vukovic (Montenegro) sprang ebenfalls 1,95 Meter, aber erst im zweiten Versuch – und gewann so Bronze.

Die deutschen Nachwuchshoffnungen Anna-Elisabeth Ehlers (Leverkusen) und Dorothea Gantert (Laatzen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Als bisher letzte deutsche Hochspringerin konnte Marie-Laurence Jungfleisch eine Medaille gewinnen – Bronze 2018 in Berlin. Letzte Europameisterin war Heike Henkel 1990 in Split.

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