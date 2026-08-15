Leichtathletik-EM: Deutsche verpasst Podest um drei Zentimeter

SID 15.08.2026 • 23:07 Uhr Christina Honsel liefert bei der Leichtathletik-Em ein starkes Finale im Hochsprung ab - wird am Ende jedoch nur undankbare Vierte.

Beim Triple von Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine) hat Christina Honsel (Wattenscheid) bei der Leichtathletik-EM eine Medaille nur knapp verpasst. Trotz Verletzungsproblemen in dieser Saison sprang die 29 Jahre alte Olympia-Sechste im Finale von Birmingham 1,92 Meter und wurde damit Vierte.

Olympiasiegerin Mahutschich stand nach im ersten Versuch übersprungenen 1,97 Metern zum dritten Mal in Serie als Europameisterin fest, dahinter holte Vize-Weltmeisterin Maria Zodzik (1,95/Polen) erneut Silber. Marija Vukovic (Montenegro) sprang ebenfalls 1,95 Meter, aber erst im zweiten Versuch – und gewann so Bronze.

Die deutschen Nachwuchshoffnungen Anna-Elisabeth Ehlers (Leverkusen) und Dorothea Gantert (Laatzen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.