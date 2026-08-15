Leichtathletik-EM: Deutsche verpasst Podest um drei Zentimeter

Beim Triple von Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine) hat Christina Honsel (Wattenscheid) bei der Leichtathletik-EM eine Medaille nur knapp verpasst. Trotz Verletzungsproblemen in dieser Saison sprang die 29 Jahre alte Olympia-Sechste im Finale von Birmingham 1,92 Meter und wurde damit Vierte.
Deutsche verpasst Podest hauchdünn
Christina Honsel liefert bei der Leichtathletik-Em ein starkes Finale im Hochsprung ab - wird am Ende jedoch nur undankbare Vierte.
Starke Vorstellung von Christina Honsel
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Olympiasiegerin Mahutschich stand nach im ersten Versuch übersprungenen 1,97 Metern zum dritten Mal in Serie als Europameisterin fest, dahinter holte Vize-Weltmeisterin Maria Zodzik (1,95/Polen) erneut Silber. Marija Vukovic (Montenegro) sprang ebenfalls 1,95 Meter, aber erst im zweiten Versuch – und gewann so Bronze.
Die deutschen Nachwuchshoffnungen Anna-Elisabeth Ehlers (Leverkusen) und Dorothea Gantert (Laatzen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.
Als bisher letzte deutsche Hochspringerin konnte Marie-Laurence Jungfleisch eine Medaille gewinnen – Bronze 2018 in Berlin. Letzte Europameisterin war Heike Henkel 1990 in Split.