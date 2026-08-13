Leichtathletik-EM: Dieser deutsche Auftritt lässt hoffen

SID 13.08.2026 • 13:59 Uhr Gleich 15 Springerinnen kämpfen am Samstag in Birmingham um die Medaillen. Auch eine Deutsche will vorne mitmischen.

Die Olympiasechste Christina Honsel ist bei der Leichtathletik-EM ins Finale eingezogen. Die 29-Jährige aus Wattenscheid übersprang in Birmingham die geforderten 1,91 m im ersten Versuch. Dies gelang 14 weiteren Springerinnen, entsprechend groß ist das Feld in der Medaillenentscheidung am Samstag (21.07 Uhr).

„Ich hatte so eine innere Ruhe, es lief alles genau so, wie ich es machen wollte“, sagte Honsel im ZDF.

Honsak im Finale mit Medaillen-Chancen?

Große Favoritin ist Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine, die ebenfalls ohne Schwierigkeiten mit je einem Sprung über 1,88 und 1,91 m auskam.