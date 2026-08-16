In der Mixed-Staffel: Silbernes Happy End für Lückenkemper

Alina Heidenreich 16.08.2026 • 21:44 Uhr Die 4x100-Meter-Staffel im Mixed-Team feiert ihr EM-Debüt. Als Schlussläuferin führt Gina Lückenkemper das deutsche Quartett zu EM-Silber.

Happy End für Gina Lückenkemper: Die zweimalige Europameisterin von München hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham bei ihrer letzten Chance eine Medaille gewonnen.

Bei der Premiere der Mixed-Staffel über 4×100 m holte das Team mit Schlussläuferin Lückenkemper (Berlin) sowie Rebekka Haase, Kevin Kranz und Heiko Gussmann (alle Wetzlar) Silber, nur Gastgeber Großbritannien war schneller.

„Wir wollten Gold holen, leider wurde es nur Silber. Aber wir haben trotzdem die beste Zeit rausgeholt“, lautete das Fazit von Heiko Gussmann bei der ARD.

„Ich wollte mir die Britin packen“

Lückenkemper musste sich als letzte Läuferin der Britin Amy Hunt geschlagen geben, die mit ihrem vierten Gold zur Königin der Titelkämpfe in England wurde. „Ich wollte einfach nur Gas geben und sie mir krallen“, erklärte Lückenkemper ihren Rennangang. „Ich habe im Vorfeld gesagt, ich will es ihr nicht einfach machen.“

Die britische Staffel knackte in 39,97 Sekunden den Europarekord von 40,15, den ein deutsches Quartett um Gussmann im Mai aufgestellt hatte.

„Ich wollte mir die Britin packen. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber ich glaube, dass ich mich mit dieser Leistung auf der vierten Position nicht verstecken brauche“, sagte Lückenkemper.

In Birmingham blieb auch die DLV-Staffel in 40,11 unter ihrer bisherigen Marke und verbesserte damit den deutschen Rekord. Platz drei ging an die Staffel aus Spanien (40,42).

Zweite Medaille für Kranz und Gussmann

Kranz und Gussmann hatten am Samstag mit der reinen Männerstaffel Silber gewonnen. Lückenkemper war wie Haase im Halbfinale über 100 m ausgeschieden. Die Frauenstaffel war am Samstag im Vorlauf nicht ins Ziel gekommen und ausgeschieden.

Die Mixed-Staffel über 4×100 m wird im kommenden Jahr in Peking erstmals zum WM-Programm gehören.