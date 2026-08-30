Leichtathletik in Berlin: 42 Jahre alter Rekord geknackt!

SID 30.08.2026 • 15:24 Uhr Kugelstoßerin Chase Jackson ist beim ISTAF in Berlin zu stark für Olympiasiegerin Yemisi Mabry. Über die 400 Meter Hürden gibt es einen deutschen Doppelsieg.

Paris-Olympiasiegerin Yemisi Mabry hat sich beim Leichtathletik-Meeting ISTAF im Berliner Olympiastadion erneut geschlagen geben müssen.

Die Kugelstoßerin von der MTG Mannheim zeigte sich zwei Wochen nach der EM in Birmingham weiterhin in stabiler Verfassung, konnte der starken US-Amerikanerin Chase Jackson jedoch nicht gefährlich werden und belegte den dritten Rang.

Jackson pulverisiert Meeting-Rekord

Jackson brach bereits im ersten Versuch den 42 Jahre alten Meeting-Rekord und verbesserte zugleich ihre persönliche Bestleistung auf 21,02 Meter. Die Konkurrenz bewegte sich am Sonntag in einer anderen Klasse. Platz zwei ging an die Kanadierin Sarah Mitton (20,10 Meter), Mabry folgte mit 19,73 Metern dahinter.

Mabry erwischte einen guten Start, ihr erster Versuch war zugleich ihr bester. Jackson, Weltmeisterin von 2022 und 2023, deklassierte ihre Konkurrenz jedoch ebenfalls direkt zum Auftakt. Damit liegt die US-Amerikanerin nur sieben Zentimeter unter der Weltjahresbestleistung von Jessica Schilder aus den Niederlanden.

Deutscher Doppelsieg über 400 Meter Hürden

Emil Agyekum feierte bei seinem ISTAF-Debüt derweil direkt einen Sieg. Über 400 Meter Hürden setzte sich der 27-Jährige vor Owe Fischer-Breiholz durch und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr.