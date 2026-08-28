Gold-Heldin Gesa Krause atmet auf: "Problem ist behoben"

SID 28.08.2026 • 15:21 Uhr Die Hürdenspezialistin hatte nach ihrem EM-Sieg zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Gesa Felicitas Krause, amtierende Europameisterin über 3000 m Hindernis, sieht sich gerüstet für das anstehende ISTAF in Berlin am Sonntag. Zuletzt hatte die 34-Jährige, die sich in Birmingham vor gut zwei Wochen zum dritten Mal in ihrer Karriere den EM-Titel gesichert hatte, mit muskulären Problemen zu kämpfen, beim Diamond-League-Meeting in Lausanne hatte sie aussteigen müssen.

Ihr sei von einem Chiropraktiker eine „Blockade aus dem Iliosakralgelenk rausgeholt“ worden, berichtete sie in einer Medienrunde, „ich glaube, das Problem ist behoben worden.“

Krause überzeugt trotz eingeschränktem Schritt

Am Donnerstag hatte Krause beim Diamond-League-Meeting in Zürich über 3000 m Hindernis in einer Zeit von 9:12,27 Minuten Rang Sechs belegt. Am Sonntag werden 2000 Meter gelaufen. „Ich hatte jetzt keine Schmerzen, aber mein Laufschritt war einfach enorm eingeschränkt und damit die Muskulatur super fest“, sagte Krause über den Wettbewerb in Zürich, „dafür ist die Zeit gestern, wie ich sagen würde, sehr, sehr gut.“

Nach ihrem jüngsten Erfolg in Birmingham sieht sich Krause in ihrer Einschätzung bestätigt, in dieser Saison fit wie nie zuvor zu sein. „Ich glaube nicht, dass das irgendwie gelogen war“, sagte sie. Zudem verspüre sie nicht mehr „diesen Druck, den ich in jungen Jahren verspürt habe. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Form dieses Jahr sehr besonders war.“