Leichtathletik-EM: Gold für Gesa Krause! - Sturz-Drama um Lea Meyer

SID 13.08.2026 • 21:46 Uhr Hinter der 34-Jährigen holt Teamkollegin Olivia Gürth Bronze über 3000 m Hindernis. Lea Meyer stürzt mit Siegchancen dramatisch kurz vor dem Ziel.

Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Gold über 3000 m Hindernis gewonnen und damit den ersten Titel für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) in England geholt. Die 34-Jährige aus Trier setzte sich am Donnerstagabend vor Alice Finot (Frankreich) und ihrer Teamkollegin Olivia Gürth durch.

„Mir fehlen fast ein bisschen die Worte (…) Ich fühle mich so gut, es macht mir Spaß, es ist mein Leben. Ich habe mir damit mein eigenes Lebenswerk geschaffen und solange ich diese Freude, dieses Strahlen tragen kann und mein Körper das mitmacht, möchte ich diesem Sport treu bleiben“, sagte Krause im Nachgang strahlend im ZDF.

Krause hatte bereits 2016 und 2018 im Hindernisrennen gesiegt, zudem holte sie 2012 Bronze und 2021 Silber. Nun krönte sie mit 34 Jahren ihre Karriere – vorerst.

Krause holt erneut Gold, Meyer stürzt

Im Finale bestimmten die Deutschen das Tempo. Lea Meyer ging sehr schnell an, strauchelte mit Siegchancen aber beim letzten Durchgang am Wassergraben direkt neben Krause liegend und wurde Vierte. Sie vergoss im Ziel Tränen der Enttäuschung.