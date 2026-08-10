Leichtathletik-EM: 100 Meter mit Gina Lückenkemper heute live im Free-TV und Stream

SPORT1 10.08.2026 • 18:00 Uhr Am ersten Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham ist Gina Lückenkemper heute gleich gefordert. Schafft sie es bis ins Finale über 100m?

Am Montagabend geht es für Gina Lückenkemper bei der Leichtathletik-EM in Birmingham über die 100 Meter gleich zur Sache.

Als Neunte der „Road to Birmingham“-Wertung, in der ihre 11,04 aus dem Juli 2025 einflossen, ist sie für das Halbfinale gesetzt. Erstmals an den Start wird die Europameisterin von 2022 somit voraussichtlich ab 21.10 Uhr gehen.

Leichtathletik-EM: So verfolgen Sie die 100 Meter der Frauen mit Lückenkemper heute live

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Zu den Favoritinnen gehört Lückenkemper diesmal nicht. In der Vorbereitung musste sie einige körperliche Rückschläge hinnehmen. Unter anderem wurde sie von einem Zeckenbiss ausgebremst.

„Wir sind auf einem guten Weg. Ich komme immer besser wieder in meinem Körper an und fühle mich immer wohler“, sagt die 29-Jährige: „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich das Feeling über die letzten anderthalb bis zwei Wochen wieder zurückkriege. Im freien Lauf fühlt es sich richtig cool an.“

Kurz vor der Abreise nach Birmingham wirkt das Sorgenkind der vergangenen Wochen recht optimistisch. Allerdings wird es ein Trip ins Ungewisse: „Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird und wie sich das Ganze entwickelt.“

Das Finale findet um 22.50 Uhr statt.

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