Deutscher Coup! "Stressigstes Rennen meines Lebens"

SID 10.08.2026 • 22:07 Uhr In einem packen Rennen in Birmingham muss sich der deutsche Aufsteiger Florian Bremm nur Norwegens Topstar Jakob Ingebrigtsen beugen.

Florian Bremm ist bei der Leichtathletik-EM in Birmingham überraschend zu Silber über 5000 m gelaufen. Der 25 Jahre alte deutsche Vizemeister aus Erlangen musste sich am Montagabend im Alexander Stadium in 13:15,60 Minuten nur knapp dem norwegischen Olympiasieger und Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen (Norwegen/13:15,29) geschlagen geben. Bronze ging an den Franzosen Etienne Daguinos (13:16,19).

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, rang Bremm am ARD-Mikrofon nach Worten: „Es war das stressigste Rennen meines Lebens. So viel Geschubse, so viel was links und rechts passiert ist, alle rund um mich, die gefallen sind und ich habe versucht, irgendwie da am Leben zu bleiben.“

Taktisch kluges Rennen zum Silber-Coup

In einem taktisch klugen Rennen ging Bremm weit vorne in die letzte Runde und Kopf an Kopf mit Ingebrigtsen auf die Zielgerade. Dort hatte der Norweger, der nach einer Achillessehnen-OP in dieser Saison zuvor kein Rennen bestritten hatte, mit seinem gefürchteten Punch nach einem erbitterten Fight die Nase vorne. Für Ingebrigsten war es der insgesamt siebte EM-Titel und der dritte in Serie über diese Distanz.

„Ich war 100 to go schon blau, habe es irgendwie durchgezogen, dann kommt Jakob an mir vorbei“, beschrieb Bremm die letzten Momente aus seiner Sicht: „Das sind einfach Meisterschaftsrennen, von denen ich einfach noch nicht so viele in den Beinen habe und ich hab das braucht es wahrscheinlich. Aber ich habe intuitiv, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen und ich bin einfach geflasht, dass ich jetzt hier stehe mit dem Ding um den Hals.“

Erste deutsche Medaille seit 2016

Bremm hatte sich in dieser Saison auf 12:56,80 Minuten und damit auf Platz drei der „ewigen“ deutschen Bestenliste verbessert.

„Bei der EM möchte ich gerne eine Top-Acht-Platzierung erreichen. Ich denke, das ist realistisch“, hatte Bremm gesagt. Letztlich wurde es deutlich mehr und die erste deutsche Medaille über diese Strecke seit Richard Ringers Bronze 2016 in Amsterdam.