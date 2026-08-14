Darum fehlt Konstanze Klosterhalfen bei der Leichtathletik-EM

Der Höhepunkte des Leichtathletik-Sommers ist im vollen Gange – aber mal wieder ohne Konstanze Klosterhalfen.
Darum fehlt Klosterhalfen
Deutschlands beste Mittelstrecklerin des vergangenen Jahrzehnts fehlt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Schon im Juli verkündete Klosterhalfen die Entscheidung, auf die Deutsche Meisterschaft in Wattenscheid und damit auch auf die EM zu verzichten.
Konstanze Klosterhalfen verzichtet bewusst auf Leichtathletik-EM
„Eigentlich war der Plan, eine kurze Bahn-Saison mitzunehmen. Dann wollten wir jedoch kein Risiko eingehen, da die Belastung auf der Bahn immer noch intensiver ist“, begründete die Leverkusenerin bei Web.de ihren Schritt: „Schade um die EM und die deutschen Meisterschaften, die fast zuhause stattfinden.“
Die Ex-Europameisterin und frühere WM-Dritte über 5000 m setzte zuletzt den Schwerpunkt auf längere Distanzen im Straßenlauf.
Auch wegen diverser Verletzungs- und Krankheitsprobleme war Klosterhalfen seit ihrem EM-Triumph 2022 in München bei keiner großen Freiluft-Meisterschaft am Start, verpasste unter anderem Olympia 2024.
„Nächstes Jahr werde ich wieder auf die Bahn zurückkehren“, sagte Klosterhalfen. Dann steht die Leichtathletik-WM in Peking an.
—–
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)