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Leichtathletik-EM: Der Medaillenspiegel der Europameisterschaft

Medaillenspiegel der EM

Bei der Leichtathletik-EM 2026 in Birmingham rückt auch der Medaillenspiegel in den Fokus. Kann Deutschland im Kampf um die vorderen Plätze mitmischen? Der Medaillenspiegel in der Übersicht.
Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2026 finden vom 10. bis 16. August in Birmingham statt und bringen über 1.600 Athletinnen und Athleten aus 48 Nationen zusammen, darunter Stars wie Armand Duplantis, Femke Bol und Malaika Mihambo.
SPORT1
Bei der Leichtathletik-EM 2026 in Birmingham rückt auch der Medaillenspiegel in den Fokus. Kann Deutschland im Kampf um die vorderen Plätze mitmischen? Der Medaillenspiegel in der Übersicht.

In Birmingham messen sich die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten Europas bei den Europameisterschaften. In insgesamt 50 Entscheidungen geht es um die Medaillen.

Bei der letzten EM in Rom landete Deutschland nur auf dem zwölften Platz im Medaillenspiegel. Damals holte das Team insgesamt elf Medaillen (eine Goldmedaille, drei Silbermedaillen und sieben Bronzemedaillen).

Der erste Platz ging damals an Italien mit insgesamt 24 Medaillen. Die Athletinnen und Athleten des Gastgebers holten 2024 elfmal Gold, neunmal Silber und viermal Bronze.

Leichtathletik-EM: Deutschland 2022 ganz vorne

Zuletzt zeigte sich bei der Leichtathletik-EM ein spannendes Bild. In der Gesamtwertung hatte oft der Gastgeber die Nase vorne. So auch 2022, als Deutschland den Medaillenspiegel als Erster abschloss. Damals holte das deutsche Team 16 Medaillen (siebenmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Bronze).

Eine ähnliche Bilanz würden die deutschen Athletinnen und Athleten wohl auch für die EM in Birmingham unterschreiben.

SPORT1 zeigt den Medaillenspiegel der Leichtathletik-EM in der Übersicht:

Leichtathletik-EM: Der Medaillenspiegel

Rang
Nation
Gold🥇
Silber🥈
Bronze🥉
Gesamt
1.
Großbritannien
2
2
0
4
2.
Italien
2
1
1
4
2.
Niederlande
2
1
1
4
4.
Norwegen
2
0
0
2
5.
Griechenland
1
0
0
1
5.
Ungarn
1
0
0
1
7.
Deutschland
0
2
2
4
8.
Polen
0
2
0
2
9.
Schweiz
0
1
0
1
9.
Spanien
0
1
0
1
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