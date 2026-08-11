Leichtathletik-EM: Der Medaillenspiegel der Europameisterschaft

SPORT1 11.08.2026 • 23:07 Uhr Bei der Leichtathletik-EM 2026 in Birmingham rückt auch der Medaillenspiegel in den Fokus. Kann Deutschland im Kampf um die vorderen Plätze mitmischen? Der Medaillenspiegel in der Übersicht.

In Birmingham messen sich die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten Europas bei den Europameisterschaften. In insgesamt 50 Entscheidungen geht es um die Medaillen.

Bei der letzten EM in Rom landete Deutschland nur auf dem zwölften Platz im Medaillenspiegel. Damals holte das Team insgesamt elf Medaillen (eine Goldmedaille, drei Silbermedaillen und sieben Bronzemedaillen).

Der erste Platz ging damals an Italien mit insgesamt 24 Medaillen. Die Athletinnen und Athleten des Gastgebers holten 2024 elfmal Gold, neunmal Silber und viermal Bronze.

Leichtathletik-EM: Deutschland 2022 ganz vorne

Zuletzt zeigte sich bei der Leichtathletik-EM ein spannendes Bild. In der Gesamtwertung hatte oft der Gastgeber die Nase vorne. So auch 2022, als Deutschland den Medaillenspiegel als Erster abschloss. Damals holte das deutsche Team 16 Medaillen (siebenmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Bronze).

Eine ähnliche Bilanz würden die deutschen Athletinnen und Athleten wohl auch für die EM in Birmingham unterschreiben.

SPORT1 zeigt den Medaillenspiegel der Leichtathletik-EM in der Übersicht:

Leichtathletik-EM: Der Medaillenspiegel