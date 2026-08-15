Leichtathletik-EM: Deutsche stellt Bestmarke auf - und verpasst doch eine Medaille

SID 15.08.2026 • 21:02 Uhr Sophia Weißenberg meldet sich nach ihrem Achillessehnenriss eindrucksvoll zurück und stellt bei der Leichtathletik-EM eine neue Bestleistung auf. Für das Podest reicht es dennoch nicht.

Sophie Weißenberg (Leverkusen) hat bei der Leichtathletik-EM ein ganz starkes Comeback hingelegt, eine Medaille im Siebenkampf trotz einer neuen Bestleistung aber verpasst. Nach langer Leidenszeit sammelte die 28-Jährige in Birmingham beim Triumph von Kate O’Connor (Irland) am Ende 6496 Punkte und wurde damit Fünfte.

Für die WM-Fünfte Sandrina Sprengel (Stuttgart) war der Traum vom Podest derweil schon am ersten Wettkampftag geplatzt.

O’Connor (6751 Punkte) setzte sich mit 38 Zählern Vorsprung vor Emma Oosterwegel durch, Sofie Dokter (6664/beide Niederlande) holte Bronze. Die als Top-Favoritin gestartete Annik Kälin (6630/Schweiz) wurde Vierte. Titelverteidigerin Nafissatou Thiam (Belgien) war verletzungsbedingt nicht am Start.

Weißenberg zuvor mit bitteren Olympia-Aus

Weißenberg, die sich bei Olympia in Paris beim Aufwärmen die Achillessehne gerissen hatte, legte im Alexander Stadium einen furiosen Auftritt hin und konnte zwischendurch sogar von einer Medaille träumen – für den Sprung auf das Podium reichte es dann aber nicht. Dennoch hat sich die Psychologie-Studentin eindrucksvoll in der europäischen Spitze zurückgemeldet.

Sprengel, die bei der WM in Tokio im Vorjahr für Furore gesorgt hatte, patzte gleich in der ersten Disziplin über die 100 m Hürden – damit musste sie alle Hoffnungen früh begraben. Am Ende reichte es nur zu 6057 Punkten und Platz 15. Vanessa Grimm (Königsteiner LV) landete auf Rang 14 (6119).