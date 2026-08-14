Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-EM
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
SCHWIMM-EM
TENNIS
DARTS
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Leichtathletik-EM: Gold für Hochsprung-Liebling

Gold für Hochsprung-Liebling

Gianmarco Tamberi - der Mann mit dem halben Bart - gewinnt Gold bei der Leichtathletik-EM. Ein Deutscher bleiben chancenlos.
Historische Medaille im 100-Meter-Sprint! Owen Ansah hat im Foto-Finish die Nase vorne und beendet ein 40 Jahre langes Warten für Deutschland.
SID
Gianmarco Tamberi - der Mann mit dem halben Bart - gewinnt Gold bei der Leichtathletik-EM. Ein Deutscher bleiben chancenlos.

Falk Wendrich hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham beim erneuten Triumph von Gianmarco Tamberi die erhoffte Top-Ten-Platzierung im Hochsprung geschafft. Der 31-Jährige sprang bei seinem EM-Debüt im Finale 2,18 m, das reichte für Platz zehn. Seine Saisonbestleistung von 2,23 m war am Freitagabend allerdings zu hoch.

Fanliebling Tamberi sicherte sich sein drittes EM-Gold in Serie und das vierte insgesamt mit übersprungenen 2,32 m, damit setzte sich der Olympiasieger von Tokio und Ex-Weltmeister vor Hallen-Weltmeister Oleh Doroschtschuk (2,30/Ukraine) durch. Bronze gewann Tamberis Landsmann Matteo Sioli (2,27).

Für Wendrich, der in seiner Karriere immer wieder von vielen Rückschlägen und Verletzungen zurückgeworfen wurde, war schon der Finaleinzug ein Erfolg.

Tobias Potye, Vize-Europameister von München, hatte seine EM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite