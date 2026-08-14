Leichtathletik-EM: Gold für Hochsprung-Liebling

Falk Wendrich hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham beim erneuten Triumph von Gianmarco Tamberi die erhoffte Top-Ten-Platzierung im Hochsprung geschafft. Der 31-Jährige sprang bei seinem EM-Debüt im Finale 2,18 m, das reichte für Platz zehn. Seine Saisonbestleistung von 2,23 m war am Freitagabend allerdings zu hoch.
Gold für Hochsprung-Liebling
Gianmarco Tamberi - der Mann mit dem halben Bart - gewinnt Gold bei der Leichtathletik-EM. Ein Deutscher bleiben chancenlos.
Fanliebling Tamberi sicherte sich sein drittes EM-Gold in Serie und das vierte insgesamt mit übersprungenen 2,32 m, damit setzte sich der Olympiasieger von Tokio und Ex-Weltmeister vor Hallen-Weltmeister Oleh Doroschtschuk (2,30/Ukraine) durch. Bronze gewann Tamberis Landsmann Matteo Sioli (2,27).
Für Wendrich, der in seiner Karriere immer wieder von vielen Rückschlägen und Verletzungen zurückgeworfen wurde, war schon der Finaleinzug ein Erfolg.
Tobias Potye, Vize-Europameister von München, hatte seine EM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen.