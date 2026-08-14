Leichtathletik-EM: Gold für Hochsprung-Liebling

SID 14.08.2026 • 22:52 Uhr Gianmarco Tamberi - der Mann mit dem halben Bart - gewinnt Gold bei der Leichtathletik-EM. Ein Deutscher bleiben chancenlos.

Falk Wendrich hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham beim erneuten Triumph von Gianmarco Tamberi die erhoffte Top-Ten-Platzierung im Hochsprung geschafft. Der 31-Jährige sprang bei seinem EM-Debüt im Finale 2,18 m, das reichte für Platz zehn. Seine Saisonbestleistung von 2,23 m war am Freitagabend allerdings zu hoch.

Fanliebling Tamberi sicherte sich sein drittes EM-Gold in Serie und das vierte insgesamt mit übersprungenen 2,32 m, damit setzte sich der Olympiasieger von Tokio und Ex-Weltmeister vor Hallen-Weltmeister Oleh Doroschtschuk (2,30/Ukraine) durch. Bronze gewann Tamberis Landsmann Matteo Sioli (2,27).

Für Wendrich, der in seiner Karriere immer wieder von vielen Rückschlägen und Verletzungen zurückgeworfen wurde, war schon der Finaleinzug ein Erfolg.