Tag drei bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Nach den ersten deutschen Medaillen am Montag und Dienstag geht es auch am Mittwoch für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) um Edelmetall. Neben Entscheidungen im Hammerwurf oder über 110 Meter Hürden steht der Beginn des Zehnkampfes im Fokus.
Leichtathletik-EM heute live mit dem Zehnkampf und Neugebauer: Zeitplan, Free-TV, Stream-Infos
Leichtathletik-EM: So läuft Tag 3
Dort schielt Leo Neugebauer, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, auf den EM-Titel. Der Deutsche geht als Favorit in den Wettkampf, auch Niklas Kaul schielt auf Edelmetall.
Leichtathletik-EM: So können Sie Tag 3 live verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: ARD Mediathek, Joyn
- Ticker: –
Neugebauer startet in den Zehnkampf
Je fünf Disziplinen absolvieren die Zehnkämpfer am Mittwoch und am Donnerstag. Mit einem Sprint über 100 Meter eröffnen die Athleten den Wettkampf, bevor es mit dem Weitsprung weitergeht. Anschließend steht das Kugelstoßen auf dem Programm.
Nach drei Disziplinen in der Vormittagssession geht es am Abend mit dem Hochsprung weiter, anschließend rundet der Lauf über 400 Meter den ersten Zehnkampf-Tag ab.
Weitere Entscheidungen stehen an
Bei den Frauen steht das Finale im Hammerwurf (ab 20.10 Uhr) an. Aileen Kuhn, Deutsche Meisterin im Hammerwerfen, ist die einzige Deutsche, die am Finale in Birmingham teilnehmen wird.
Ab 20.55 Uhr finden die Halbfinals über 100m Hürden der Männer statt. Das große Finale schließt den dritten Wettkampftag ab 22.47 Uhr ab. Auch über 400m Hürden der Frauen (Finale ab 22.08 Uhr) und über 400m der Männer (Finale ab 21.50 Uhr) fallen Entscheidungen.
Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Mittwoch
Vorentscheidungen:
- 11.35 Uhr Zehnkampf 100m (erste Teildisziplin)
- 11.40 Uhr Diskuswurf (F) Qualifikation
- 12.05 Uhr 400m (F) Vorläufe
- 12.20 Uhr Zehnkampf Weitsprung (zweite Teildisziplin)
- 12.40 Uhr 200m (F) Vorläufe
- 13.20 Uhr 800m (M) Halbfinals
- 13.45 Uhr Zehnkampf Kugelstoßen (dritte Teildisziplin)
- 13.55 Uhr 400m Hürden (M) Halbfinals
- 19.40 Uhr Zehnkampf Hochsprung (vierte Teildisziplin)
- 20.55 Uhr 110m Hürden (M) Halbfinals
- 21.20 Uhr 200m (F) Halbfinals
- 21.40 Uhr Dreisprung (M) Qualifikation
- 22.22 Uhr Zehnkampf 400m (fünfte Teildisziplin)
Medaillen-Entscheidungen
- 20.45 Uhr Hammerwurf (F) Finale
- 21.50 Uhr 400m (M) Finale
- 22.08 Uhr 400m Hürden (F) Finale
- 22.47 Uhr 110m Hürden (M) Finale