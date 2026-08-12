Leichtathletik-EM heute live mit dem Zehnkampf und Neugebauer: Zeitplan, Free-TV, Stream-Infos

SPORT1 12.08.2026 • 08:00 Uhr Am Mittwoch beginnt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham der Zehnkampf. Mit Leo Neugebauer geht ein Deutscher als Favorit in die Königsdisziplin bei der EM. Unter anderem im Hammerwerfen der Frauen und über 110 Meter Hürden der Männer fallen Entscheidungen.

Tag drei bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Nach den ersten deutschen Medaillen am Montag und Dienstag geht es auch am Mittwoch für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) um Edelmetall. Neben Entscheidungen im Hammerwurf oder über 110 Meter Hürden steht der Beginn des Zehnkampfes im Fokus.

Dort schielt Leo Neugebauer, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, auf den EM-Titel. Der Deutsche geht als Favorit in den Wettkampf, auch Niklas Kaul schielt auf Edelmetall.

Leichtathletik-EM: So können Sie Tag 3 live verfolgen

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Neugebauer startet in den Zehnkampf

Je fünf Disziplinen absolvieren die Zehnkämpfer am Mittwoch und am Donnerstag. Mit einem Sprint über 100 Meter eröffnen die Athleten den Wettkampf, bevor es mit dem Weitsprung weitergeht. Anschließend steht das Kugelstoßen auf dem Programm.

Nach drei Disziplinen in der Vormittagssession geht es am Abend mit dem Hochsprung weiter, anschließend rundet der Lauf über 400 Meter den ersten Zehnkampf-Tag ab.

Weitere Entscheidungen stehen an

Bei den Frauen steht das Finale im Hammerwurf (ab 20.10 Uhr) an. Aileen Kuhn, Deutsche Meisterin im Hammerwerfen, ist die einzige Deutsche, die am Finale in Birmingham teilnehmen wird.

Ab 20.55 Uhr finden die Halbfinals über 100m Hürden der Männer statt. Das große Finale schließt den dritten Wettkampftag ab 22.47 Uhr ab. Auch über 400m Hürden der Frauen (Finale ab 22.08 Uhr) und über 400m der Männer (Finale ab 21.50 Uhr) fallen Entscheidungen.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Mittwoch

Vorentscheidungen:

11.35 Uhr Zehnkampf 100m (erste Teildisziplin)

11.40 Uhr Diskuswurf (F) Qualifikation

12.05 Uhr 400m (F) Vorläufe

12.20 Uhr Zehnkampf Weitsprung (zweite Teildisziplin)

12.40 Uhr 200m (F) Vorläufe

13.20 Uhr 800m (M) Halbfinals

13.45 Uhr Zehnkampf Kugelstoßen (dritte Teildisziplin)

13.55 Uhr 400m Hürden (M) Halbfinals

19.40 Uhr Zehnkampf Hochsprung (vierte Teildisziplin)

20.55 Uhr 110m Hürden (M) Halbfinals

21.20 Uhr 200m (F) Halbfinals

21.40 Uhr Dreisprung (M) Qualifikation

22.22 Uhr Zehnkampf 400m (fünfte Teildisziplin)

Medaillen-Entscheidungen