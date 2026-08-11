Leichtathletik-EM: Lückenkemper für Staffel im Angriffsmodus

SID 11.08.2026 • 05:33 Uhr Nach dem verpatzten Auftritt im Einzel setzt Deutschlands Sprintstar Gina Lückenkemper auf eine erfolgreiche Staffel bei der EM.

Gina Lückenkemper wischte sich die Tränen schnell aus den Augen, nach ihrer Halbfinal-Pleite schaltete Deutschlands Sprint-Ass gleich wieder in den Angriffsmodus. „Jetzt liegt der Fokus auf der Staffel und dann wird da am Wochenende wieder richtig angegriffen“, sagte die 29-Jährige, nachdem ihr Traum vom Finale über 100 m bei der Leichtathletik-EM in Birmingham geplatzt war.

Doch im Team über 4×100 Meter soll wieder eine Medaille her. Wie zuletzt bei der WM in Tokio oder den Olympischen Spielen in Paris mit Bronze. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja sogar auch zu Gold wie bei der Heim-EM in München vor vier Jahren. In der Staffel können „wir nochmal ganz anders unsere Fähigkeiten ausspielen“, sagte Lückenkemper, die am Montagabend nicht über 11,28 Sekunden und Platz fünf in ihrem Halbfinale hinausgekommen war. Doch so langsam erholt sich die Ex-Europameisterin immer besser von den Folgen eines Zeckenbisses im Juni.

Und in der Staffel wird sowieso „einfach ein anderer Schalter umgelegt, da gibt es diesen Staffelknopf im Hirn der Sprinterinnen und Sprinter und der wird dann gedrückt, der wird dann betätigt und dann geht es halt nochmal ganz anders ab“, sagte sie. Sowohl über die klassischen 4×100 m (Samstag) als auch über die neue Mixed-Staffel (Sonntag) können sich Lückenkemper und Co. Medaillenchancen ausrechnen.

Trotz statt Frust für Staffel

Doch dafür muss sich nicht nur Lückenkemper noch steigern. Für ihre Freundin Rebekka Haase (11,40) war ebenfalls im Halbfinale Endstation, Chelsea Kadiri scheiterte im Vorlauf. Und so gehen sie mit viel Trotz in die Staffel-Wettbewerbe.