Zehnkampf-EM: Neugebauer patzt über 100 m – Kaul überzeugt

SID 12.08.2026 • 12:07 Uhr Über 100 m kommt der Weltmeister in Birmingham etwas schwer in Schwung.

Weltmeister Leo Neugebauer ist etwas holprig in den EM-Zehnkampf von Birmingham gestartet. Über 100 m lief der deutsche Rekordhalter vom VfB Stuttgart am Mittwochmorgen 10,90 Sekunden und blieb dabei 14 Hundertstel über seiner Marke vom besten Saisonwettkampf in Götzis.

Neugebauer übertritt, landet auf Rang neun

Zudem trat Neugebauer, der auf der rechten Außenbahn startete, mit dem rechten Fuß über die Bahnbegrenzung. Dies blieb aber ohne Sanktion. Vor dem Rennen hatte sich der 26-Jährige gut gelaunt und sichtlich erfreut von seinen Fans auf der Haupttribüne feiern lassen.

Unter den 25 Startern sortierte sich Neugebauer auf Platz neun ein. Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) kam auf für seine Verhältnisse sehr solide 11,23 Sekunden und Rang 20. Stärkster Deutscher war Youngster Amadeus Gräber (Frankfurt), der in 10,79 Sekunden auf Platz drei kam.

Titelverteidiger Erm nur Achter

Titelverteidiger Johannes Erm aus Estland startete mit einer 10,88 und Platz acht. Der Jahresweltbeste Simon Ehammer (Schweiz) ging in Birmingham nur im Spezialweitsprung an den Start, dort holte er am Dienstagabend Silber.