Zehnkampf-Krimi: Neugebauers Vorsprung schrumpft

SID 13.08.2026 • 12:00 Uhr Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer bleibt zum Auftakt des zweiten EM-Tages vorne, sein Vorsprung schmilzt aber.

Weltmeister Leo Neugebauer ist bei der Leichtathletik-EM in Birmingham mäßig in den zweiten Tag des Zehnkampfs gestartet, bleibt aber in Führung. Über 110 m Hürden lief Deutschlands Sportler des Jahres glatte 14,94 Sekunden und blieb bei doch signifikantem Gegenwind (1,9 m/s) deutlich über seiner Saisonbestleistung (14,57).

In der Gesamtwertung schrumpfte der Vorsprung Neugebauers (5340 Punkten) auf den zweitplatzierten Niederländer Jeff Tesselaar, der 14,65 lief, auf 36 Punkte. Dritter ist Norwegens Vize-Europameister Sander Skotheim (5293). Im folgenden Diskuswurf dürfte Neugebauer seine Führung aber wieder festigen.

Keine Saisonbestleistung für Kaul

Niklas Kaul gelang in der sechsten Disziplin erstmals keine Saisonbestleistung, der Ex-Weltmeister blieb mit 14,73 Sekunden im Rahmen seiner Möglichkeiten.