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Zehnkampf-Krimi: Neugebauers Vorsprung schrumpft

Neugebauers Vorsprung schrumpft

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer bleibt zum Auftakt des zweiten EM-Tages vorne, sein Vorsprung schmilzt aber.
Leo Neugebauer führt auf seiner Mission Gold bei der Leichtathletik-EM in Birmingham den Zehnkampf-Wettbewerb an. Auch Niklas Kaul will eine Medaille.
SID
Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer bleibt zum Auftakt des zweiten EM-Tages vorne, sein Vorsprung schmilzt aber.

Weltmeister Leo Neugebauer ist bei der Leichtathletik-EM in Birmingham mäßig in den zweiten Tag des Zehnkampfs gestartet, bleibt aber in Führung. Über 110 m Hürden lief Deutschlands Sportler des Jahres glatte 14,94 Sekunden und blieb bei doch signifikantem Gegenwind (1,9 m/s) deutlich über seiner Saisonbestleistung (14,57).

In der Gesamtwertung schrumpfte der Vorsprung Neugebauers (5340 Punkten) auf den zweitplatzierten Niederländer Jeff Tesselaar, der 14,65 lief, auf 36 Punkte. Dritter ist Norwegens Vize-Europameister Sander Skotheim (5293). Im folgenden Diskuswurf dürfte Neugebauer seine Führung aber wieder festigen.

Keine Saisonbestleistung für Kaul

Niklas Kaul gelang in der sechsten Disziplin erstmals keine Saisonbestleistung, der Ex-Weltmeister blieb mit 14,73 Sekunden im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Kauls stärkste Disziplinen kommen noch, vorerst liegt der Europameister von 2022 mit 5094 Punkten auf Rang sechs. Youngster Amadeus Gräber bleibt nach 14,74 Sekunden über die Hürden mit 5031 Punkten auf Platz 13.

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