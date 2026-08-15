Leichtathletik-EM: So läuft Tag 6 - SPORT1

SPORT1 15.08.2026 • 08:00 Uhr Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham kämpfen zahlreiche Athletinnen und Athleten um Edelmetall. Julian Weber, Christopher Linke und Sophie Weißenberg dürfen sich die größten Hoffnungen auf Edelmetall ausrechnen. Für Malaika Mihambo startet mit der Qualifikation im Weitsprung die Mission dritter EM-Titel. SPORT1 gibt einen Überblick über den Tag.

Nach dem deutschen Zehnkampf-Doppelerfolg um Leo Neugebauer und Niklas Kaul ziehen die Frauen nach. DLV-Athletin Sophie Weißenberg startete souverän in den zweitägigen Wettkampf. Für sie steht die Leichtathletik-EM unter besonderen Vorzeichen: Nachdem sie sich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Achillessehne gerissen hatte, kehrt sie beim Siebenkampf erstmals auf die internationale Sport-Bühne zurück.

Die Siebenkämpferinnen starten mit dem Weitsprung in den Tag. Am Mittag geht es im Speerwurf um die nächsten Punkte, ehe die 800 Meter den Abschluss des Wettkampftages bilden.

Am Samstag fallen allerdings auch noch einige andere Entscheidungen in Birmingham. SPORT1 gibt einen Überblick zum Zeitplan bei der Europameisterschaft.

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Um 8:30 Uhr startet für die Männer und Frauen im Gehen die Leichtathletik-EM. Gleich zum Tagesstart fallen über die Halbmarathon- und Marathondistanz vier Entscheidungen. Die deutschen Medaillenhoffnungen ruhen vor allem auf Christopher Linke, der nach Silber bei der EM 2022 in München die nächste Medaille ins Visier nimmt.

Eine weitere Medaillenhoffnung ruht auf Malaika Mihambo. Die 32-Jährige peilt in Birmingham ihren dritten EM-Titel an. Zunächst muss sie jedoch die Qualifikation überstehen, bevor sie im Kampf um die Medaillen ihre Klasse unter Beweis stellen kann.

Zudem sind die deutschen Athleten in den 4×100-Meter-Staffeln gefragt und wollen sich für die Final-Wettkämpfe am Abend qualifizieren.

Das deutsche Aufgebot umfasst sieben Athletinnen. Darunter auch Gina Lückenkemper (SCC Berlin) und Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), die bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2022 in München fulminant zu Gold sprinteten.

Leichtathletik-EM: Gibt es die nächsten Medaillen für Deutschland?

Der Abend hält dann viele Medaillenentscheidungen bereit. Die größten Hoffnungen auf deutsches Edelmetall ruhen auf Julian Weber. Mit nur einem Wurf konnte sich der Europameister von 2022 für das Finale qualifizieren. Mit 84,02 Metern übertraf er die geforderte Weite von 82 Metern deutlich. Ab 21 Uhr greift die Nummer eins in Europa dann den nächsten EM-Titel an.

Zudem steht mit den 800 Metern die letzte Disziplin des Siebenkampfs an. Dann entscheidet sich, ob Sophie Weißenberg ihren Höhenflug fortsetzen und für einen weiteren deutschen Erfolg sorgen kann.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Samstag

Vorentscheidungen:

11:25 Uhr: Siebenkampf Frauen, Weitsprung

12:50 Uhr: Weitsprung Frauen (Qualifikation)

12:55 Uhr: Siebenkampf Frauen, Speerwurf

13:15 Uhr: 1.500 Meter Frauen (Vorläufe)

13:40 Uhr: 4×100 Meter Frauen (Vorläufe)

14:00 Uhr: 4×100 Meter Männer (Vorläufe)

Medaillenentscheidungen: