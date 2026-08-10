Schock bei EM: Top-Weitspringer Simon Batz verletzt raus!

SID 10.08.2026 • 13:13 Uhr Der deutsche Meister kann in Birmingham nicht in der Qualifikation antreten.

Die deutschen Leichtathleten müssen bei der EM in Birmingham einen weiteren schmerzhaften Ausfall verkraften. Weitspringer Simon Batz konnte am Montagmittag nicht zur Qualifikation antreten, der deutsche Meister von der MTG Mannheim verletzte sich beim Einspringen am Oberschenkel.

Batz fehlt verletzt trotz Topform

„Ich bin in der besten Form, in der ich jemals war, angereist. Ich glaube, ich hätte da auf jeden Fall vorne mitmischen können, und hab mich auch super gefühlt. Umso bitterer ist das jetzt“, sagte Batz in der ARD.