Leichtathletik-EM: Zehnkampf heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 13.08.2026 • 09:00 Uhr Wer krönt sich zum europäischen König der Athleten? Leo Neugebauer kämpft bei der Leichtathletik-EM in Birmingham um Gold im Zehnkampf. SPORT1 begleitet den Tag der Entscheidung im Liveticker.

An Tag vier der Leichtathletik-EM in Birmingham will Leo Neugebauer die Hoffnungen auf Gold wahren. Nach den ersten fünf Disziplinen liegt der 26-Jährige an der Spitze der Gesamtwertung. Er steht nach dem ersten Wettkampftag bei 4483 Punkten. Hinter ihm folgen Jeff Tesselaar (4412) und Sander Skotheim (4382).

Auch Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) präsentierte sich bislang in guter Verfassung und hofft noch auf eine Medaille. Er belegt mit 4214 Zählern den sechsten Rang. Am Donnerstag stehen für ihn starke Disziplinen an – vor allem der Speerwurf. Amadeus Gräber schloss den ersten Wettkampftag auf dem 13. Platz mit 4150 Punkten ab. Los geht es für die Zehnkämpfer am Donnerstag mit 110 m Hürden (ab 11.33 Uhr). SPORT1 begleitet den Tag der Entscheidung im Zehnkampf im Liveticker.

Leichtathletik-EM: So können Sie den Zehnkampf live verfolgen

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