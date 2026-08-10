Leichtathletik-EM heute live: Erstes deutsches Gold? Zeitplan, Free-TV, Stream-Infos

SPORT1 10.08.2026 • 08:00 Uhr Das deutsche Team tritt mit großen Erwartungen bei der Leichtathletik-EM in Birmingham an. Bereits am ersten Tag greifen drei der prominentesten DLV-Athletinnen ein.

Auftakt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Die deutsche Auswahl ist mit großen Erwartungen angereist. Am Montag stehen zunächst diverse Vorläufe und Qualifikationen an, ehe es am Abend erstmals um Medaillen geht.

Zu den deutschen Hoffnungen gehören dabei unter anderem Yemisi Mabry – die ehemalige Yemisi Ogunleye – und mit Abstrichen auch Gina Lückenkemper. Gesa Krause will sich für den Endlauf qualifizieren.

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„Ich bin top vorbereitet und will um eine Medaille mitstoßen“, sagt Mabry, die im Alexander Stadium am Montagabend in der Kugel-Entscheidung (20.03 Uhr) heiße Kandidatin auf die erste DLV-Medaille ist. Doch selbst für eine Olympiasiegerin wird das kein Selbstläufer: „Wir haben eine unglaubliche Leistungsdichte an der Spitze.“

Lückenkemper kämpft um EM-Finale über 100 Meter

Wie weit der Weg zum EM-Podest ist, weiß auch Lückenkemper, die es bereits sechsmal aufs Treppchen schaffte. Zu weit diesmal womöglich für eine Einzelmedaille. „Ich bin gespannt, wohin die Reise geht“, sagt die 29-Jährige, die sich zuletzt mühsam von Zeckenbiss-Folgen erholte: „Jetzt bin ich einfach dankbar, hier auf der Bahn stehen zu können.“

Immerhin: Da Lückenkemper Neunte in der seit Juli 2025 laufenden „Road to Birmingham“-Wertung ist, steht sie wie Teamkollegin Rebekka Haase bereits im Halbfinale (21.10 Uhr). Die Qualifikation für das Finale am gleichen Abend (22.50 Uhr) wird für die Europameisterin von München 2022 aber eine Herausforderung.

Nicht so bei Krause. „Ich fühle mich so gut wie noch nie“, sagt die Hindernis-Dauerbrennerin. Der Vorlauf am Montagabend (22.00 Uhr) dürfte keine große Hürde sein, im Finale am Donnerstag will die zweimalige Europameisterin ganz vorne dabei sein. „Ziel ist eine Medaille, sonst wäre ich sehr enttäuscht“, sagt Krause.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Montag

Vorentscheidungen:

11.35 Kugelstoßen (W) Qualifikation

11.40 Hammerwurf (M) Qualifikation Gruppe A

11.45 800 m (M) Vorläufe

12.25 100 m (W) Vorläufe

12.30 Weitsprung (M) Qualifikation

12.50 400 m (M) Vorläufe

13.20 Hammerwurf (M) Qualifikation Gruppe B

13.35 400 m Hürden (W) Vorläufe

13.40 Kugelstoßen (M) Qualifikation

20.10 Hammerwurf (W) Qualifikation Gruppe A

20.35 100 m Hürden Vorläufe

20.55 Dreisprung (W) Qualifikation

21.10 100 m (W) Halbfinale

21.38 Hammerwurf (W) Qualifikation Gruppe B

22.00 3000 m Hindernis (W) Vorläufe

Medaillen-Entscheidungen

20.03 Uhr: Kugelstoßen, F

21.33 Uhr: Kugelstoßen, M

21.40 Uhr: 5.000m, M

22.40 Uhr: 4x400m, Mixed

22.50 Uhr: 100m, F

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