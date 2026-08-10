Leichtathletik-EM heute live: Erstes deutsches Gold? Zeitplan, Free-TV, Stream-Infos

Auftakt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Die deutsche Auswahl ist mit großen Erwartungen angereist. Am Montag stehen zunächst diverse Vorläufe und Qualifikationen an, ehe es am Abend erstmals um Medaillen geht.
Leichtathletik-EM: So läuft Tag 1
Zu den deutschen Hoffnungen gehören dabei unter anderem Yemisi Mabry – die ehemalige Yemisi Ogunleye – und mit Abstrichen auch Gina Lückenkemper. Gesa Krause will sich für den Endlauf qualifizieren.
Leichtathletik-EM: So können Sie Tag 1 live verfolgen
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- Stream: ARD Mediathek, Joyn
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„Ich bin top vorbereitet und will um eine Medaille mitstoßen“, sagt Mabry, die im Alexander Stadium am Montagabend in der Kugel-Entscheidung (20.03 Uhr) heiße Kandidatin auf die erste DLV-Medaille ist. Doch selbst für eine Olympiasiegerin wird das kein Selbstläufer: „Wir haben eine unglaubliche Leistungsdichte an der Spitze.“
Lückenkemper kämpft um EM-Finale über 100 Meter
Wie weit der Weg zum EM-Podest ist, weiß auch Lückenkemper, die es bereits sechsmal aufs Treppchen schaffte. Zu weit diesmal womöglich für eine Einzelmedaille. „Ich bin gespannt, wohin die Reise geht“, sagt die 29-Jährige, die sich zuletzt mühsam von Zeckenbiss-Folgen erholte: „Jetzt bin ich einfach dankbar, hier auf der Bahn stehen zu können.“
Immerhin: Da Lückenkemper Neunte in der seit Juli 2025 laufenden „Road to Birmingham“-Wertung ist, steht sie wie Teamkollegin Rebekka Haase bereits im Halbfinale (21.10 Uhr). Die Qualifikation für das Finale am gleichen Abend (22.50 Uhr) wird für die Europameisterin von München 2022 aber eine Herausforderung.
Nicht so bei Krause. „Ich fühle mich so gut wie noch nie“, sagt die Hindernis-Dauerbrennerin. Der Vorlauf am Montagabend (22.00 Uhr) dürfte keine große Hürde sein, im Finale am Donnerstag will die zweimalige Europameisterin ganz vorne dabei sein. „Ziel ist eine Medaille, sonst wäre ich sehr enttäuscht“, sagt Krause.
Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Montag
Vorentscheidungen:
- 11.35 Kugelstoßen (W) Qualifikation
- 11.40 Hammerwurf (M) Qualifikation Gruppe A
- 11.45 800 m (M) Vorläufe
- 12.25 100 m (W) Vorläufe
- 12.30 Weitsprung (M) Qualifikation
- 12.50 400 m (M) Vorläufe
- 13.20 Hammerwurf (M) Qualifikation Gruppe B
- 13.35 400 m Hürden (W) Vorläufe
- 13.40 Kugelstoßen (M) Qualifikation
- 20.10 Hammerwurf (W) Qualifikation Gruppe A
- 20.35 100 m Hürden Vorläufe
- 20.55 Dreisprung (W) Qualifikation
- 21.10 100 m (W) Halbfinale
- 21.38 Hammerwurf (W) Qualifikation Gruppe B
- 22.00 3000 m Hindernis (W) Vorläufe
Medaillen-Entscheidungen
- 20.03 Uhr: Kugelstoßen, F
- 21.33 Uhr: Kugelstoßen, M
- 21.40 Uhr: 5.000m, M
- 22.40 Uhr: 4x400m, Mixed
- 22.50 Uhr: 100m, F
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)