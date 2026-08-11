Leichtathletik-EM heute live: Nächste deutsche Medaillen? Zeitplan, Free-TV, Stream-Infos

SPORT1 11.08.2026 • 08:00 Uhr Mit Owen Ansah startet am Dienstag einer der polarisierendsten deutschen Athleten in die Leichtathletik-EM. Der Hamburger will über 100 Meter nach Gold greifen. Auch ein Silber-Gewinner aus Tokio kämpft um Edelmetall.

Tag zwei bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Nach den ersten deutschen Medaillen am Vortag geht es auch am Dienstag für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) um Edelmetall. Neben Entscheidungen im Hammerwurf, Weitsprung, 100-Meter-Hürden und 5000 Metern ist das Highlight der 100-Meter-Sprint der Männer am Abend.

Dorthin schielt mit Owen Ansah auch der schnellste Mann Deutschlands, der trotz einer drohenden Sperre in seiner Königsdisziplin an den Start geht.

Leichtathletik-EM: So können Sie Tag 2 live verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Joyn

ZDF Mediathek, Joyn Ticker: –

Umstrittener Owen Ansah im EM-Finale über 100 Meter

Ausgangspunkt des Ärgers ist eine verweigerte Dopingprobe des Hamburgers, die im Juli publik geworden war. Er war eigenen Angaben nach gerade auf dem Weg zum Flughafen und in Eile, als er Besuch von einem Dopingkontrolleur bekommen habe, schilderte der Athlet.

„Ich war schon sehr spät dran und konnte so kurzfristig die Probe nicht abgeben, zumal ich kurz zuvor die Toilette besucht hatte“, erklärte Ansah. Dennoch ein Verstoß gegen die Regularien, so sieht es zumindest die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) und fordert eine bis zu vierjährige Sperre.

Erst im Juni hatte der Läufer mit 9,98 Sekunden auf 100 Meter für eine deutsche Bestzeit gesorgt und Medaillenhoffnungen für Birmingham geweckt. Nun startet er trotz des großen Aufsehens um seine Person. Bevor es um Gold geht, gilt es aber ohnehin, sich im Halbfinale überhaupt zu qualifizieren.

Weitere deutsche Medaillenhoffnungen

Doch auch außerhalb des Sprintrennens ist im Alexander Stadium in Birmingham einiges an Spannung geboten. Um 20.10 Uhr kämpfen mit Sören Klose und Merlin Hummel gleich zwei DLV-Athleten um die Krone im Hammerwerfen. Hummel, bei den Olympischen Spielen in Tokio noch Silber-Gewinner, musste in der Qualifikation noch zittern.

„Ich war nicht so fokussiert, wie ich sonst bin. Es ist halt auch eine Quali, das ist immer anders als der Wettkampf. Wenn ich weiter bin, dann bin ich weiter, wenn nicht, dann nicht“, gab er sich am ARD-Mikrofon danach betont lässig.

Mit breiter Brust startet Rosina Schneider über die 100-Meter-Hürden, nachdem sie im Vorlauf persönliche Bestzeit lief. Über 5000 Meter feiert die deutsche U23-Meisterin Vanessa Mikitenko ihr Debüt bei einer Europameisterschaft.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Dienstag

Vorentscheidungen:

11.33 Uhr Hochsprung Männer (Qualifikation)

11.35 Uhr Diskuswurf Männer (Qualifikation A)

11.45 Uhr 400m Hürden Frauen (Halbfinale)

12.15 Uhr 100m Männer (Vorläufe)

12.40 Uhr 110m Hürden Männer (Vorläufe)

13.00 Uhr Diskuswurf Männer (Qualifikation B)

13.05 Uhr 800m Frauen (Vorläufe)

13.40 Uhr 400m Hürden Männer (Vorläufe)

20.05 Uhr Stabhochsprung Frauen (Qualifikation)

20.55 Uhr Frauen 100m Hürden (Halbfinale)

21.32 Uhr 100m Männer (Halbfinale)

22.00 Uhr 400m Männer (Halbfinale)

Medaillen-Entscheidungen