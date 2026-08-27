Leichtathletik: Weltrekordler Sawe sagt für Berlin-Marathon ab

SID 27.08.2026 • 10:30 Uhr Sabastian Sawe hat seinen Start beim Marathon in Berlin abgesagt. Der Kenianer hatte zuletzt als erster Läufer der Geschichte unter regulären Bedingungen die 2-Stunden-Marke geknackt.

Weltrekordler Sabastian Sawe (31) hat seinen Start beim Marathon in Berlin (27. September) „schweren Herzens“ wegen einer Verletzung abgesagt. Genaue Angaben zu der Blessur machte der Kenianer nicht.

Ende April hatte Sawe Sport-Geschichte geschrieben: In London war er als erster Mensch die klassischen 42,195 km unter regulären Bedingungen in weniger als zwei Stunden (1:59:30) gelaufen.

Leichtathletik: Sawe hatte im Vorjahr in Berlin gewonnen

„Ich hatte mich darauf gefreut, auf den Straßen Berlins etwas Besonderes zu erreichen und die Ziellinie am Brandenburger Tor zu überqueren. Es war auch mein Wunsch, dem Rennen und seinen Organisatoren etwas zurückzugeben, die mich so sehr unterstützt haben“, schrieb Sawe bei Instagram. Doch aus dem Vorhaben wird nun nichts.