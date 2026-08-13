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EM-Sensation: Amy Hunt krönt sich mit Sprint-Double in Birmingham

Besonderes Sprint-Double perfekt!

Nach Gold über die 100 Meter gewinnt die Britin Amy Hunt bei der EM auch den Titel über 200 Meter.
Historische Medaille im 100-Meter-Sprint! Owen Ansah hat im Foto-Finish die Nase vorne und beendet ein 40 Jahre langes Warten für Deutschland.
SID
Nach Gold über die 100 Meter gewinnt die Britin Amy Hunt bei der EM auch den Titel über 200 Meter.

Zweites Finale, zweites Gold: Lokalmatadorin Amy Hunt hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham das Sprint-Double geholt. Drei Tage nach ihrem 100-Meter-Triumph gewann die Britin auch Gold über die 200 Meter.

Adeleke dominiert das 200-m-Finale

Nach 22,19 Sekunden ließ die Vize-Weltmeisterin Rhasidat Adeleke aus Irland (22,28) deutlich hinter sich, Bronze gewann Ex-Weltmeisterin Dina Asher-Smith (22,29/Großbritannien).

Das deutsche 200-m-Trio hatte keine Chance auf den Einzug in den Endlauf. Sophia Junk (LG Rhein-Wied), U20-Europameisterin Judith Mokobe (Mainz) und Talea Prepens (Cloppenburg) waren im Halbfinale ausgeschieden.

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