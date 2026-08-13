EM-Sensation: Amy Hunt krönt sich mit Sprint-Double in Birmingham

SID 13.08.2026 • 23:06 Uhr Nach Gold über die 100 Meter gewinnt die Britin Amy Hunt bei der EM auch den Titel über 200 Meter.

Zweites Finale, zweites Gold: Lokalmatadorin Amy Hunt hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham das Sprint-Double geholt. Drei Tage nach ihrem 100-Meter-Triumph gewann die Britin auch Gold über die 200 Meter.

Adeleke dominiert das 200-m-Finale

Nach 22,19 Sekunden ließ die Vize-Weltmeisterin Rhasidat Adeleke aus Irland (22,28) deutlich hinter sich, Bronze gewann Ex-Weltmeisterin Dina Asher-Smith (22,29/Großbritannien).