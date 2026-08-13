EM-Sensation: Amy Hunt krönt sich mit Sprint-Double in Birmingham

Zweites Finale, zweites Gold: Lokalmatadorin Amy Hunt hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham das Sprint-Double geholt. Drei Tage nach ihrem 100-Meter-Triumph gewann die Britin auch Gold über die 200 Meter.
Besonderes Sprint-Double perfekt!
Nach Gold über die 100 Meter gewinnt die Britin Amy Hunt bei der EM auch den Titel über 200 Meter.
Adeleke dominiert das 200-m-Finale
Nach 22,19 Sekunden ließ die Vize-Weltmeisterin Rhasidat Adeleke aus Irland (22,28) deutlich hinter sich, Bronze gewann Ex-Weltmeisterin Dina Asher-Smith (22,29/Großbritannien).
Das deutsche 200-m-Trio hatte keine Chance auf den Einzug in den Endlauf. Sophia Junk (LG Rhein-Wied), U20-Europameisterin Judith Mokobe (Mainz) und Talea Prepens (Cloppenburg) waren im Halbfinale ausgeschieden.