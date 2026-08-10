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"Medaille ist das Ziel": Hindernis-Trio um Krause im Finale

Hindernis-Trio um Krause im Finale

Gesa Felicitas Krause erreicht bei der Leichtathletik-EM das Finale über 3000 m Hindernis. Das Ziel ist klar: Die nächste Medaille soll her.
Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2026 finden vom 10. bis 16. August in Birmingham statt und bringen über 1.600 Athletinnen und Athleten aus 48 Nationen zusammen, darunter Stars wie Armand Duplantis, Femke Bol und Malaika Mihambo.
SID
Gesa Felicitas Krause erreicht bei der Leichtathletik-EM das Finale über 3000 m Hindernis. Das Ziel ist klar: Die nächste Medaille soll her.

Die zweimalige Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham souverän das Finale über 3000 m Hindernis erreicht. Die 34-Jährige kam am Montagabend in ihrem Vorlauf auf Platz zwei (9:32,27 Minuten) und unterstrich ihre Medaillenambitionen in der Entscheidung am Donnerstag (21.29 Uhr MES).

„Ich habe ganz klar gesagt, eine Medaille ist das Ziel“, sagte Krause in der ARD: „Natürlich sind die Ziele groß, die Träume groß für das Finale. Jetzt heißt es: Gut erholen und dann eben das Bestmögliche draus machen.“

Krause peilt fünfte Hindernis-Medaille an

Neben Krause schafften es auch Lea Meyer (Löningen) und Olivia Gürth (Trier) in den Endlauf. Meyer (9:32,21) gewann den ersten Vorlauf knapp vor Krause, Gürth (9:32,65) kam als Vierte in ihrem Rennen weiter.

Krause, mittlerweile Mutter einer Tochter, hat bei vier Europameisterschaften eine Hindernis-Medaille gewonnen. Beim Debüt 2012 gab es Bronze, danach folgten Gold (2016 und 2018) und Silber (2024).

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