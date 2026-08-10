"Medaille ist das Ziel": Hindernis-Trio um Krause im Finale

SID 10.08.2026 • 22:39 Uhr Gesa Felicitas Krause erreicht bei der Leichtathletik-EM das Finale über 3000 m Hindernis. Das Ziel ist klar: Die nächste Medaille soll her.

Die zweimalige Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham souverän das Finale über 3000 m Hindernis erreicht. Die 34-Jährige kam am Montagabend in ihrem Vorlauf auf Platz zwei (9:32,27 Minuten) und unterstrich ihre Medaillenambitionen in der Entscheidung am Donnerstag (21.29 Uhr MES).

„Ich habe ganz klar gesagt, eine Medaille ist das Ziel“, sagte Krause in der ARD: „Natürlich sind die Ziele groß, die Träume groß für das Finale. Jetzt heißt es: Gut erholen und dann eben das Bestmögliche draus machen.“

Krause peilt fünfte Hindernis-Medaille an

Neben Krause schafften es auch Lea Meyer (Löningen) und Olivia Gürth (Trier) in den Endlauf. Meyer (9:32,21) gewann den ersten Vorlauf knapp vor Krause, Gürth (9:32,65) kam als Vierte in ihrem Rennen weiter.