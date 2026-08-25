Malaika Mihambo gibt Diagnose bekannt

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo muss nach ihrer Oberschenkelverletzung nicht lange pausieren und kann frühzeitig die Vorbereitung auf die kommende WM-Saison angehen. „Gute Nachrichten! Das MRT hat ergeben, dass es sich glücklicherweise nur um einen kleinen Muskelfaserriss handelt“, schrieb die 32-Jährige bei Instagram.
Mihambo gibt Diagnose bekannt
Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo verkündet nach ihrer Verletzung am vergangenen Wochenende die Diagnose.
Malaika Mihambo hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen
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Mihambo startet früh in Sommerpause
Die zweimalige Welt- und Europameisterin hatte sich am Samstag beim Meeting im polnischen Chorzow verletzt und danach ihre weiteren geplanten Saisonstarts abgesagt. „Ich starte jetzt in die Sommerpause und danach beginnt die Vorbereitung auf die nächste Saison. Darauf freue ich mich sehr“, schrieb Mihambo am Dienstag.
Als Titelverteidigerin war Mihambo bei der EM in Birmingham nur Fünfte geworden. In der kommenden Saison will sie in Peking zum dritten Mal Weltmeisterin werden, ehe dann bei den Olympischen Spielen 2028 wahrscheinlich der letzte Höhepunkt ihrer großen Karriere folgt.