Malaika Mihambo gibt Diagnose bekannt

SID 25.08.2026 • 13:16 Uhr Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo verkündet nach ihrer Verletzung am vergangenen Wochenende die Diagnose.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo muss nach ihrer Oberschenkelverletzung nicht lange pausieren und kann frühzeitig die Vorbereitung auf die kommende WM-Saison angehen. „Gute Nachrichten! Das MRT hat ergeben, dass es sich glücklicherweise nur um einen kleinen Muskelfaserriss handelt“, schrieb die 32-Jährige bei Instagram.

Mihambo startet früh in Sommerpause

Die zweimalige Welt- und Europameisterin hatte sich am Samstag beim Meeting im polnischen Chorzow verletzt und danach ihre weiteren geplanten Saisonstarts abgesagt. „Ich starte jetzt in die Sommerpause und danach beginnt die Vorbereitung auf die nächste Saison. Darauf freue ich mich sehr“, schrieb Mihambo am Dienstag.