Nach EM-Schock in Tränen: Mihambo kündigt Großangriff bis 2028 an

SID 17.08.2026 • 05:25 Uhr Deutschlands Weitsprung-Königin kassiert bei der EM eine bittere Pleite - zeigt sich aber auch kämpferisch.

Malaika Mihambo weinte, ihre Stimme wurde brüchig, kurz blieben ihr ganz die Worte weg – ihre EM-Pleite hat Deutschlands Weitsprung-Königin total mitgenommen. Mihambo gab alles, doch sie verlor ihren Titel und ging sogar komplett leer aus. „Man gibt immer einen Teil von sich selbst und von daher tut es auch weh, wenn es mal nicht reicht“, sagte Mihambo völlig geknickt.

Mihambo hadert mit Rang fünf

Mihambo hat in ihrer Karriere schon alles gewonnen, wurde Olympiasiegerin, zwei Mal Weltmeisterin, zwei Mal Europameisterin und gewann insgesamt neun Medaillen bei großen Meisterschaften. Diesmal reichten ihre 6,94 m nur zu Platz fünf.

„Ich nehme das wirklich als Privileg wahr, jetzt hier zu stehen und zu sagen: Mein Herz tut weh, weil ich Fünfte geworden bin“, sagte Mihambo hinterher. Aber sie sei dankbar, trotz all der Jahre an der Spitze und einigen Problemen „wieder den Spaß am Sport gewonnen zu haben. Und hier zu stehen und zu weinen und traurig zu sein und sagen zu können: Schade, dass es nicht gereicht hat.“

Mihambo trotzt Rückschlag, blickt voraus

Ausgerechnet Mihambo, Mrs. Zuverlässig in der deutschen Leichtathletik, die, die eigentlich immer liefert, konnte diesmal die Erwartungen nicht erfüllen. „Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man“, sagte Mihambo, die nicht mit ihrem Anlauf zurechtkam und bei einem Versuch sogar eine richtige „Arschbombe“ gemacht habe: „Pech gehabt. Dumm gelaufen für mich“.