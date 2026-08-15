Deutsches Drama: Medaille vor Augen - plötzlich kommt das Aus!

SID 15.08.2026 • 10:08 Uhr Geher Leo Köpp liegt bei der Leichtathletik-EM auf Platz zwei, als plötzlich das Aus kommt.

Geher Leo Köpp hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham eine Medaille unglücklich verpasst. Der 28-Jährige aus Konstanz wurde am Samstagmorgen im Stadtzentrum kurz nach der Rennhälfte nach dem vierten Regelverstoß disqualifiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Köpp auf Platz zwei gelegen und war auf dem Weg nach vorne.

„Ich habe gar nichts mitbekommen, ich habe nicht einmal die dritte Gelbe Karte gesehen“, sagte der frustrierte Köpp im ZDF: „Enttäuschung ist genau das, was ich empfinde. Ich habe mich sehr gut gefühlt, ich war zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht angestrengt, hatte noch total viel Energie und Kraft.“

Köpp in Birmingham disqualifiziert

Gold im Halbmarathon sicherte sich der spanische WM-Dritte Paul McGrath in 1:23:23 Stunden vor den Italienern Francesco Fortunato (1:23:36) und Andrea Cosi (1:23:49).