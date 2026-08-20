Vorzeitiges Saisonende für Weltrekordlerin

SID 20.08.2026 • 18:58 Uhr Die Weltrekordlerin verpasst damit die Premiere der neuen World Ultimate Championships im September.

Kenias Mittelstrecken-Star Faith Kipyegon (32) hat ihre Saison wegen einer Muskelverletzung vorzeitig beendet und wird damit auch die Premiere der World Ultimate Championships in Ungarn verpassen. Die Weltrekordlerin über 1500 Meter war als Teilnehmerin des Events eingeplant, bei dem vom 11. bis 13. September rund 400 Spitzenathletinnen und -athleten in Budapest zusammenkommen.

Kipyegon habe „seit Ende Mai“ mit der Verletzung im Oberschenkel zu kämpfen, „und leider braucht es etwas länger zur Heilung, als ich gehofft hatte“, schrieb sie bei X: „Ich werde mir die Zeit nehmen, um zu heilen, mich zu erholen und stärker zurückzukommen.“

Kipyegon am Oberschenkel verletzt