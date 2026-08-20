Vorzeitiges Saisonende für Weltrekordlerin

Kenias Mittelstrecken-Star Faith Kipyegon (32) hat ihre Saison wegen einer Muskelverletzung vorzeitig beendet und wird damit auch die Premiere der World Ultimate Championships in Ungarn verpassen. Die Weltrekordlerin über 1500 Meter war als Teilnehmerin des Events eingeplant, bei dem vom 11. bis 13. September rund 400 Spitzenathletinnen und -athleten in Budapest zusammenkommen.
Saisonende für Weltrekordlerin
Die Weltrekordlerin verpasst damit die Premiere der neuen World Ultimate Championships im September.
Saisonende für Faith Kipyegon
© AFP/SID/JEWEL SAMAD
Kipyegon habe „seit Ende Mai“ mit der Verletzung im Oberschenkel zu kämpfen, „und leider braucht es etwas länger zur Heilung, als ich gehofft hatte“, schrieb sie bei X: „Ich werde mir die Zeit nehmen, um zu heilen, mich zu erholen und stärker zurückzukommen.“
Kipyegon am Oberschenkel verletzt
Die dreimalige Olympiasiegerin und viermalige Weltmeisterin über 1500 Meter war im Juli unter anderem beim Diamond-League-Meeting in Eugene im US-Bundesstaat Oregon angetreten. Im Meilenlauf wurde sie dort Dritte und sagte anschließend, sie laufe lediglich bei „98 Prozent“. Als „größtes Ziel“ in diesem Jahr nannte sie damals die neuen Ultimate Championships in Budapest.