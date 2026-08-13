Leichtathletik: Blitz-Gala! Deutscher mit Statement

SID 13.08.2026 • 15:22 Uhr Der Speer-Europameister von 2022 haut schon im ersten Versuch die geforderte Weite raus. Danach ist der Tag für Julian Weber nach wenigen Minuten beendet.

Ein Wurf reicht: Julian Weber hat es im Eiltempo ins Speer-Finale der Leichtathletik-EM in Birmingham geschafft. Der Europameister von 2022 warf im ersten Versuch 84,02 m und übertraf damit die geforderten 82,00 m deutlich.

„Das war genau das Ziel. Ich war schon etwas aufgeregt, weil die Vorbereitung nicht so gut war. Jetzt ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte der Mainzer nach seinem Kurzauftritt bei Temperaturen deutlich über 30 Grad im ZDF: „Jetzt gehe ich ins Eisbad, und dann geht es am Samstag weiter.“ Das Finale beginnt um 21.01 Uhr.

Weber lässt die Muskeln spielen