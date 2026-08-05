Neugebauer jagt EM-Gold in Birmingham & die 9000 Punkte

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer schaut entspannt Richtung Leichtathletik-EM in Birmingham. „Das Selbstvertrauen stimmt, daher gehe ich mit sehr viel Zuversicht in die EM“, sagte der 26-Jährige im Interview mit der Sport Bild.
Neugebauer mit „viel Zuversicht“ Richtung EM
Neugebauers Ziel: EM-Podest
Nach Olympia-Silber und WM-Gold fehlt Neugebauer in seiner Medaillensammlung nur noch Edelmetall bei einer Europameisterschaft. „Darauf liegt mein voller Fokus“, sagte der Weltjahresbeste. Er wolle diese „Lücke füllen und auf dem Treppchen stehen. Die Voraussetzung ist da, um dann das Set vollzumachen.“
Eine EM sei auch deshalb wichtig, weil Europa im Zehnkampf der stärkste Kontinent sei, betonte Neugebauer. Gemeinsam mit dem deutschen Rivalen Niklas Kaul wolle er möglichst für einen deutschen Doppelerfolg sorgen: „Wenn wir beide zwei Medaillen für Deutschland holen könnten, wäre das krass.“
Auch die magische Marke von 9000 Punkten bleibt für den deutschen Rekordhalter ein großes Ziel. Mit seiner Bestleistung von 8961 Punkten ist er nah dran. „Die 9000 Punkte stehen auf meiner Bucketlist und sind definitiv irgendwann fällig“, sagte Neugebauer. Ob es schon in Birmingham (10. bis 16. August) so weit sein wird, könne man „nicht wirklich im Voraus ankündigen. Oft merkt man erst während eines Zehnkampfes, dass er gut werden könnte.“