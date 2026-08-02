Zehnkampf-Star Neugebauer vor EM: Alles raushauen für Gold

SID 02.08.2026 • 10:52 Uhr Der Weltmeister ist mit seiner Form zufrieden und reist zuversichtlich nach Birmingham.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer gibt sich vor der Leichtathletik-EM (ab 10. August) in Birmingham gewohnt zuversichtlich. „Das Ziel lautet: alles geben, alles raushauen!“, sagte der 26-Jährige im Interview mit seinem Verein VfB Stuttgart: „In meiner aktuellen Verfassung traue ich mir einiges zu und habe Bock auf die EM. Ich möchte einfach einen richtig starken Wettkampf abliefern.“

Neugebauer spürt kaum noch Druck

Trotz Olympia-Silber in Paris 2024 und WM-Gold in Tokio 2025 spürt Neugebauer, der an der University of Texas in Austin trainiert, aber in Deutschland für den VfB Stuttgart startet, wenig Druck. Er habe „gelernt, immer besser damit umzugehen“ und „eine gewisse Hürde geknackt“, was ihm eine gewisse Lockerheit verschaffe: „Inzwischen kann ich behaupten, dass ich mich auf das Hier und Jetzt fokussieren kann. Rund um Olympia 2024 war der Druck riesig. Dass ich dort mit der Silbermedaille rausging, hat mich gestärkt.“

Im Mai hatte Neugebauer beim traditionellen Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich eine Saisonbestleistung von 8730 Punkten aufgestellt, in Ratingen bestätigte er sie Ende Juni (8573). Mit seiner Form ist der Sportler des Jahres 2025 mehr als zufrieden: „Selten zuvor habe ich zwei Zehnkämpfe in solch engem zeitlichen Abstand absolviert – dass beide so erfolgreich liefen, ist definitiv ein sehr gutes Zeichen für mich.“